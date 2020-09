Nuevas actividades se agregan a las permitidas en la Fase 3

Los rubros comerciales considerados no esenciales podrán desarrollarse en el horario de 09,00 a 17,00 hs., cumpliéndose estrictos protocolos.

Lunes 7 de septiembre de 2020.

En la mañana de este lunes, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, Jorge Della Rocca; acompañado por la presidente del H. Concejo Deliberante, Dra. María José Gentile; encabezaron una conferencia de prensa en la que se anunciaron algunas modificaciones respecto de la aplicación de la Fase 3 en el distrito, las que se relacionan con la habilitación de algunas actividades comerciales y la aplicación de horarios diferenciados para las actividades esenciales y no esenciales que quedan permitidas.

La conferencia no contó con la presencia del Intendente Municipal, Mariano Barroso, quien al presentar algunos síntomas compatibles con el Covid-19, fue hisopado en las primeras horas de la mañana de hoy; por lo que el mandatario se encuentra aislado y a la espera de los resultados.

En contacto con los medios de prensa, la Dra. María José Gentile indicó que en las primeras horas de esta jornada se recibió el Decreto que asigna la Fase 3 al partido de Nueve de Julio, instancia que ya había sido comunicada el día viernes, adelantándose la medida en virtud de que se requería una menor circulación de vecinos durante el fin de semana, a fin de evitar mayores contagios, en una medida netamente de criterio sanitario.

“Veníamos transitando una semana con un atraso muy importante en la entrega de los hisopados, habiéndose registrado el pasado jueves 130 hisopados pendientes, arribando en la noche de ese mismo jueves 60 de ellos, con 47 resultados positivos.

Esto generó una alarma y por ello se decidió adelantar el ingreso a la Fase 3 para que el fin de semana se registrara una menor circulación en la ciudad”, detalló.

Asimismo, la presidente del H. Concejo Deliberante agradeció la colaboración de los vecinos, “dado que hubo una notable menor circulación y no se registró presencia de personas en los espacios públicos”.

En el mismo sentido, subrayó que teniendo en cuenta el acompañamiento de la comunidad, y tras diferentes reuniones con representantes de instituciones que nuclean al comercio y la construcción, así como con otros municipios de la zona que se encuentran en una situación similar a la de Nueve de Julio; y con el consenso del Gobierno de la Provincia, “se decidió aplicar la Fase 3, con algunas modificaciones y permisos”.

“Esto determina un nuevo listado de actividades permitidas, y si bien muchas de ellas continúan prohibidas al ser la Fase 3 muy restrictiva; se ha evaluado que la mayor parte de los contagios registrados no provienen de la actividad comercial, decidiéndose permitir la apertura de comercios no esenciales en el horario de 09,00 a 17,00 hs., pero siendo muy estrictos en los protocolos”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, Jorge Della Rocca, remarcó que es importante observar que “no existe más la Fase 1 tal como se conoció en su momento, siendo la más restrictiva esta Fase 3”.

“De esta forma, y tras tomarse contacto con entidades comerciales y municipios vecinos, se decidió ampliar las actividades para que los comercios no esenciales puedan abrir de 09,00 a 17,00 hs.”, destacó, mencionando que los mismos deberán cumplir con los protocolos establecidos en su momento, al menos por un lapso de 8 días.

Asimismo, insistió en la necesidad de que todos los vecinos cumplan con las recomendaciones ya conocidas del distanciamiento social, el uso obligatorio del tapabocas y la higiene de manos, a la vez que solicitó especialmente no compartir el mate.

PARA TENER EN CUENTA

Actividades permitidas

– Las actividades comerciales consideradas no esenciales (Ej. Indumentaria, calzado, jugeterías, etc.), podrán desarrollar su actividad, de 09,00 a 17,00 hs., cumpliendo con los protocolos vigentes.

– Las actividades esenciales podrán desarrollarse de 8,00 a 20,00 hs., cumpliendo con los protocolos vigentes.

– Se permiten las actividades gastronómicas (solo por delivery o retiro en el local, sin permanencia de público, de 08,00 a 00,00 hs.).

– Se permitirán tareas en las obras en ejecución hasta 3 personas por obra y con estricta aplicación del protocolo.

Actividades no permitidas

– Actividades recreativas, deportivas y culturales.

– Gimnasios y clubes.

– Salidas de esparcimiento.

– Lavaderos de autos.

– Clases presenciales en todos los niveles y modalidades.

– Servicio doméstico (exceptuado niñeras y cuidado de adultos mayores).

– Permanencia en espacios públicos.

– Servicios de gestoría.

– Inicio de obras privadas nuevas

– Reuniones sociales.

– Servicio de transporte.

– Turismo.

– El acceso al Palacio Municipal será restringido.