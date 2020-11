No todos están cortados por el mismo filo…

“CONOZCO A UNA BANDA DE ESTOS ESTAFADORES” | Tobías Argañaraz

Tobías Argañaraz es Juninense, tercera generación de afiladores y hace unos años que viaja a atender clientes de 9 de Julio. Tras las denuncias realizadas por vecinos a nuestro medio, pidió una nota y La Trocha Digital lo entrevistó en un comercio de la Avenida Vedia al 100, cliente que atiende hace mucho tiempo según explicó.

El joven tiene 30 años, 6 hijos, y hace 18 (desde los 12) que se dedica a afilar cuchillos y herramientas. “Me crié arriba de la bicicleta. La armamos en la escuela técnica en la que estudié. En Junín somos tres afiladores y nos dividimos la ciudad, y la zona. Yo además hago Los Toldos, 9 de Julio y Casares entre otras ciudades”, explica el joven que además cuenta con orgullo que éste es su medio de vida.

Quiero dejar un mensaje

“A los jóvenes les quiero decir que es posible salir adelante y vivir bien trabajando, que no hay que dejarse ganar por las palabras negativas”, asegura Tobías con mucha positividad.

Consultado si conoce el mecanismo de los estafadores que engañan a la gente y le sacan dinero, con la excusa de afilar sus cuchillos, asegura que algunos no entienden que más tarde tendrán que volver y cobran cualquier cosa, pero hay otros que hacen directamente El Cuento del Tío. “Hay un montón de esta gente, he conocido muchísimos. Viajé por todo el país y sé que están por todos lados; en Santa Cruz por ejemplo me encontré con 6 o 7 que vivían de eso”.

Por último, Tobías quiso dejar también un mensaje a los convecinos nuevejulienses que le ofrecen su buena onda, un sandwich o una gaseosa porque eso le llena el corazón mucho más que sus bolsillos.