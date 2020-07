“No se borra” de la memoria argentina

Mateo Sujatovich, líder de la banda Conociendo Rusia, fue el encargado de componer la canción, de la cual participaron los músicos León Gieco y Zoe Gotusso.

Sábado, 4 de julio de 2020.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) presentó una canción titulada “No se borra” para “mantener viva la memoria y el reclamo de justicia”, en el marco de los actos de homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994.

El cantante y guitarrista Mateo Sujatovich, líder de la banda Conociendo Rusia, fue el encargado de componer la canción, de la cual participaron los músicos León Gieco y Zoe Gotusso.

Según reveló la AMIA en un comunicado a la prensa, el objetivo fue “transmitir a las nuevas generaciones aquello que pasó”. Para eso, en un video con recortes de diarios de la época, la letra expresa: “Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron, para no olvidar”.

Sujatovich consideró que la canción “les puede permitir a los más jóvenes hacer memoria y, así, seguir pidiendo justicia por un acto terrorista que todavía no tiene culpables”: “Fue muy fuerte que me convoquen para hacer esta canción: movió un montón de recuerdos e historias que me contó mi familia cuando salía el tema de la AMIA y cómo había sido, dónde estaban, si habían tenido amigos o familia ahí”, contó.

Por su parte, Gotusso señaló que, con su participación hace “propio el dolor de los que ya no están” y expresó que es “fundamental ayudar a recordar con la voz y las palabras, en especial para muchas personas de mi generación que no saben lo que ocurrió”.