No preguntan cuántos son, sino que vayan pasando…

Está confirmado: pese a que desde marzo los alumnos de la escuela primaria no tienen clases presenciales, serán promovidos al siguiente año – Habrá promoción automática en la escuela primaria, con articulación de los ciclos lectivos para garantizar el aprendizaje.

Martes 20 de octubre de 2020.

Ante la incertidumbre sobre la continuidad educativa del ciclo lectivo 2020 y 2021 en la Provincia, hubo una importante definición respecto a la situación de los alumnos y alumnas de la escuela primaria.

Según pudo saberse, todos los estudiantes de la escuela primaria pasarán de grado automáticamente. Además, se formará una unidad pedagógica con el grado subsiguiente, para poder retomar los contenidos prioritarios que no hayan llegado a enseñarse durante este ciclo lectivo y darlos junto a los correspondientes a su nuevo grado.

De esta forma, cada año articulará con el siguiente una unidad pedagógica: 1° y 2°; 2° y 3°; 3° y 4°; 4° y 5°; 5° y 6°, se explicó. Quienes finalizaron el ciclo primario egresarán y comenzarán la secundaria de forma “normal”. La intención es evitar que la pandemia afecte la trayectoria educativa de los estudiantes. También se manifestó la importancia del esfuerzo de las familias para garantizar la continuidad pedagógica, en el marco del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias (ATR).

Desde la Dirección General de Educación explicaron que se trata de una continuidad pedagógica. “No se trata de una promoción automática, si no todo lo contrario. Los ciclos lectivos 2020 y 2021 se consideran una unidad pedagógica, por lo que los contenidos que no pudieron trabajarse este año se trabajarán el año próximo. Las y los estudiantes no promocionan este año, si no que lo harán a finales de 2021”, señalaron.

Si bien la promoción será a finales de 2021, los alumnos que promocionen ese ciclo lectivo lo harán como si hubiesen cursado un año superior al actual. Lo mismo ocurrirá con los ciclos lectivos de las escuelas secundarias, según lo decidió el Consejo Federal de Educación.

El acompañamiento cumplirá un rol central en la continuidad pedagógica, tanto en la Provincia como en el país. Desde el Ministerio de Educación nacional lanzaron el programa Acompañar: puentes de igualdad, para volver a integrar a aquellos estudiantes que hayan interrumpido su trayectoria escolar.

En la Provincia también destaca el Programa ATR. “Estudiantes avanzados de profesorado y docentes suplentes van a recorrer las casas dos veces por semana, con protocolos estrictos de seguridad sanitaria, para ir al encuentro de los chicos y chicas que perdieron el vínculo educativo”, había explicado el gobernador Kicillof durante la presentación.

La única diferencia de la escuela secundaria respecto a la escuela primaria sería que los alumnos de sexto año deberían finalizar su ciclo lectivo. Todavía no hubo una definición oficial respecto a cómo será la Promoción 2020, pero se les realizaría una evaluación en diciembre, y contarían con las instancias de recuperación en febrero y marzo para terminar su último ciclo lectivo.

Fuente: Infocielo.