NiUnaMenos: Encuentro virtual en redes sociales

Miércoles, 3 de junio de 2020.

Desde las redes sociales oficiales de #NiUnaMenos convocan hoy, a sumarse a “Diálogos de la Revuelta” a partir de las 17 hs. en vivo en Instagram: @_niunamenos_ y Facebook: Ni Una Menos, en el marco del #3J. a 5 años del grito “Ni una menos”

“A 5 años de la primera vez que pusimos en la calle el grito colectivo ¡Ni Una Menos! contra los femicidios, los transfemicidios y travesticidios y que transformó vidas y formas de organización colectiva para denunciar que la violencia machista y sexista es un entramado económico, político y cultural, decimos esta vez: ¡Nos sostienen las redes feministas! Porque la pandemia nos aleja de la calle pero no de los vínculos de afecto y militancia que construimos estos años juntas y juntes en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, en los comedores y los merenderos y en cada territorio de cada provincia donde nosotras nosotres estamos en la primera línea de una crisis sanitaria y social sin precedentes. Nos sostienen las redes feministas cuando las compañeras trans travestis aún mueren a los 35 años sin vivienda digna ni trabajo registrado. Nos sostienen las redes feministas cuando tenemos que enfrentar la violencia dentro de los hogares que se incrementa con el necesario encierro doméstico. Nos sostienen las redes feministas cuando necesitamos abortar con las causales legales porque todavía no tenemos aborto legal. Nos sostienen las redes feministas cuando entendemos, juntas y juntes, que esta crisis que es también de cuidados, no puede recaer con tanta fuerza sobre los cuerpos de mujeres, lesbianas, travestis y trans que seguimos haciendo tareas de cuidado y comunitarias sin recibir salario. Esas tareas pueden ser amor pero seguro son trabajo no pago. Este 3J no estaremos en las calles pero estamos enredadas y tramando acciones, la marea no se detiene ¡vivas, libres y desendeudades nos queremos!