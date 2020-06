Nacho resuena otra vez en el mercado de pases

Su representante, Damián Facciuto, dejó abierta todas las puertas al señalar que “si en este momento aparece una oferta que sea conveniente para todas las partes, se va a evaluar”.

Miércoles 3 de junio de 2020.

El dudignaquense Nacho Fernández acumuló méritos suficientes para estar considerado como uno de los mejores

jugadores de River. Por eso cada vez que se está en las puertas del mercado de pases se especula con la posibilidad de alguna oferta importante, aunque naturalmente eso no es lo que quieren los hinchas millonarios.

En publicaciones periodísticas, el representante del ex jugador de Gimnasia, Damián Facciuto, dejó abierta todas las puertas al señalar que “Si en este momento aparece una oferta que sea conveniente para todas las partes, se va a evaluar”.

Facciuto también dijo que “Como no hay certezas, es difícil. No se sabe nada, no creo que haya muchas ofertas porque losclubes no están muy bien para comprar. Todavía no me llamaron por él”.

En este contexto, la expectativa no es solo “millonaria”, ya que también desde una media mitad de La Plata se esperan novedades, dado que Gimnasia y Esgrima posee una parte de la ficha del zurdo.