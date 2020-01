Chacabuco: FUNCIONARIOS NO COBRARON

Por la crisis económica que atraviesa el Municipio de Chacabuco, declarado en emergencia sobre el fin del año pasado por el intendente Víctor Aiola, no cobraron el sueldo los funcionarios políticos y concejales, a los que se les adeuda el mes de diciembre y el medio aguinaldo.

Jueves 23 de enero de 2020.

De acuerdo a lo que informó FM Líder de esa ciudad, la demora generó quejas y malestar entre los funcionarios, pero no lo hacen público para no generar rispidez con el intendente, distinta es la posición de los concejales. En una entrevista con ese medio, Sofía Silva del PJ-FR-Frente de Todos explicó la situación y dijo ¨No cobramos y uno necesita el sueldo, no podemos vivir del aire¨.

Silva expresó que ella renunció a su trabajo para cumplir el rol de concejal, y agregó ¨esta es mi única entrada, yo trabajo y quiero cobrar¨. Al ser consultada si habían reclamado al ejecutivo comentó ¨nos fueron corriendo la fecha de cobro, y la siguen corriendo, fueron postergadas en varias oportunidades¨.