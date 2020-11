Mi pobre angelita: cuando la realidad supera a la ficción

Pero si la situación ya era inexplicable por tamaña irresponsabilidad, fue peor aún porque todos suponían que los padres volverían rápidamente a buscarla. Sin embargo, nada de eso ocurrió con sus progenitores que nunca advirtieron su ausencia. Los padres arribaron a Pigüé sin su hija en la sillita del vehículo y se percataron que no estaba recién cuando la policía les comunicó sobre el alerta emitida por sus pares de Tornquist. En las redes sociales el caso generó repudio y piden que intervenga el Servicio local de la Niñez.

Por su parte, una mujer que contuvo a la pequeña en el balneario de Tornquist se expresó en su cuenta de Facebook donde retaló: “Estaba en Parque Norte con mi hijo, por subir al auto para regresar a casa luego de pasar un lindo día. En ese momento veo a una nena de 2 años llorando desconsoladamente, en el sector de camping junto a la escalera. Me acerco y escucho que dice mami, no la encuentro ( con su vocabulario escaso). Rápidamente le hago upa y comienzo a preguntar a las personas que estaban cerca y nadie la conocía”.

“Luego de recorrer varios lugares con otras personas y realizar averiguaciones todo indicaba que la familia se había retirado ya del lugar olvidándose a la pequeña. En ese momento se me pasaron tantas cosas por la cabeza. Ttenía a upa una nena que no hablaba nada y tratando de estar tranquila y no largarme a llorar. Por suerte ella se olvido rápido de su angustia y estuvo muy tranquila, jugando con todos nosotros, a los cuales nos compró enseguida ya que es hermosa y muy vaga”, indicó la mujer que contuvo a la criatura y dio a viso a la Policía.

“No voy a dar juicios de valor sobre éstos padres, me quedo con lo positivo: El grupo de gente que se armó para contener a la nena. Personas de Bahía que no se su nombre, Antonia Diaz y familia, a Juany Graff y señora que se pusieron a disposición en la cantina, regalándole helados para que esté contenta y no piense en su mamá, a la policía que actuó eficazmente y a Hugo que con las cámaras logró dar con la patente del auto de los padres. Todos hicimos guardia hasta que a la noche se produjo el reencuentro y vimos un final feliz”, concluyó.