“Me contestó Alberto”, la historia de un emprendedor

Ezequiel Masson, desempleado hace un año, decidió tomar el Ingreso Familiar de Emergencia que entrega el Gobierno para amortiguar la crisis por la pandemia. Le mandó un mensaje al presidente que horas después le respondió. Compartió todo en redes.

Sábado 11 de julio de 2020.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una asignación extraordinaria que el Gobierno entrega mediante ANSES a los trabajadores de la economía informal y monotributistas de las categorías más bajas. En las últimas horas, mientras se evalúa una tercera entrega en el marco de la pandemia, en Bahía Blanca se dio a conocer una historia particular.

Ezequiel Masson, está desempleado hace un año, y decidió invertir su IFE en tres muzzarelas, un jamón cocido y “algunas cositas más” para fabricar pastas y venderlas para lograr un sustento en plena crisis por el coronavirus. Mientras amasaba una tanda de sorrentinos, le mandó un mensaje grabado al presidente para agradecerle por sus políticas de Estado y contarle que ya triplicó los $10.000. Con suma sorpresa, recibió horas más tarde, la respuesta de Alberto Fernández.

“Alberto, buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy un muchacho de ciudad pero a la vez de campo”, comenzó Ezequiel el video y siguió: “Le cuento que soy músico como usted y que estoy sin trabajo hace un año. Vendo equipamiento médico pero me ha tocado un mal momento, y ahora con el COVID, aun peor. Quiero contarle y agradecerle qué es lo que he hecho con los $10 mil pesos”.

Asimismo, remarcó: “Nunca le pedí nada al gobierno, pero decidí tomarlo frente a la necesidad tan grande que tenía y puse en práctica todos mis dones como cocinero con la vieja máquina Pastalinda de la abuela de 50 años, decidimos iniciar nuestro negocio, decidimos comprar con ese dinero tres muzzarelas, un jamón cocido y algunas cositas más”, y continuó: “Le cuento que ya hemos triplicado en 20 días el dinero que usted nos dio para salir adelante y lo considero muy pero muy importante, parece poco pero para nosotros fue muchísimo”.

Por último, un sentido agradecimiento: “le quiero agradecer mucho. Siga par adelante, no le afloje, le envío muchas fuerzas y espero que algún día el señor me permita conocerlo. Lo queremos mucho, fuerza”.

En sus redes sociales, el joven escribió: “¡Hoy se me cumplió el sueño más grande de mi vida! Le envié un video al Presidente de la Nación Argentina y ¿a que no saben qué pasó? ¡PUES ME CONTESTO! En plena pandemia y con tanto trabajo que tiene el señor presidente de la Nación ALBERTO FERNÁNDEZ me contestó”.

En mensaje también grabado, Alberto Fernández le mandó fuerzas al joven y se mostró feliz porque haya podido aprovechar esa “muy chiquita ayuda que el Estado te está dando”, y agregó: “La verdad es que nosotros nos sorprendimos porque de repente nos encontramos con que había mucha más gente de lo que esperábamos, necesitando esa ayuda del Estado y por eso la seguimos manteniendo para que, por poco que sea, ayude a pasar mejor este tiempo difícil que nos toca vivir”.

Para concluir, el presidente confesó que “en algún momento también hizo tallarines con esa misma máquina”, y expresó el deseo de que “pronto puedas volver a lo tuyo y todo el orden pueda recomponerse. Lo más importante es que todos sepamos que hay momentos donde el otro necesita ayuda, lo que tenemos que hacer es darla.”

Infocielo.