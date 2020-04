MDQ: TESTEO PARA TODOS LOS VIAJEROS

Así lo informó el intendente, Guillermo Montengero. Son 1912 marplatentese que volvieron la ciudad desde países considerados de riesgo. “Queremos saber si tienen capacidad de contagiar”, dijo el jefe comunal.

Domingo 12 de abril de 2020.

El gobierno municipal de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, anunció este sábado que practicará más de 1900 testeos a personas que regresaron desde distintos puntos del exterior a ese distrito.

El intendente, Guillermo Montenegro, informó que harán 1912 análisis a marplatenses que llegaron desde países considerados de riesgo por circulación de coronavirus COVID-19 y le extenderá la cuarentena total por 14 días más.

“Vamos a realizarle los análisis para determinar si son casos asintomáticos. Es el primer testeo de grupos de riesgo que va a hacer el municipio. Son 1.912 casos, que si no se visibilizaron síntomas queremos saber si tienen capacidad de contagiar”, anunció Montenegro junto a la secretaria de Salud municipal Viviana Bernabei a través de una transmisión vía Facebook.

El Gobierno de General Puerredón comenzará con los análisis el miércoles próximo. “Cuando uno ve las curvas de contagios, casos sospechosos y el vínculo de cada uno de los enfermos, está claro que en General Pueyrredon la foto del día de hoy es buena, y eso refleja lo que se hizo en estos 14 días”, dijo Montenegro.

“Si no se continúa con la cuarentena y estos controles en 15 días, la foto no será tan linda. No podemos relajarnos ni un minuto”, sostuvo el mandatario comunal en conferencia de prensa este sábado.

“Prefiero ir en exceso con las medidas y no después arrepentirme”, dijo el intendente de Mar del Plata al anunciar estos testeos masivos que harán desde el Gobierno municipal.