Mate y reuniones, las causas de la ola de casos en Bragado

Miércoles 5 de agosto de 2020.

Luego del aluvión de casos positivos de la noche de ayer, autoridades sanitarias de la vecina ciudad de Bragado manifestaron a medios de esa ciudad que “es un arduo trabajo detectar la linea epidemiológica de los casos que van apareciendo. Los pacientes cuentan que en algunos casos no se respetaron las medidas sanitarias como no compartir el mate o evitar las reuniones sociales”.

“Esto sigue por mucho tiempo y tenemos que aprender a convivir con el virus” señalaron.

“No podemos cerrar los comercios por un año, todos sabemos que tenemos que hacer para ciudarnos hasta que aparezca la vacuna optima de las que se están probando”, agregaron.

“Hay muchos casos y debemos vivir como si hubiera transmisión comunitaria, técnicamente todavía no lo pudimos confirmar” dijo uno de los médicos.

Fuente: Bragado Informa.