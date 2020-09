Mate: cómo se debe tomar para evitar contagios

“El mate es como un abrazo de manos calientes” dijo Luis Landriscina, el humorista que, no importa donde se presentara, siempre llevaba un mate con él. No hay duda de la importancia que tiene el mate en la cultura argentina pero hay una realidad y es que, en este contexto de expansión del coronavirus, se puede compartir el momento, pero no la bombilla.ni el mate y tampoco el termo.

Por ello, el Instituto Nacional de la Yerba Mate lanzó una campaña bajo el lema: “Cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos”, que tiene como finalidad concientizar a la población acerca de los recaudos necesarios para evitar el contagio de Covid-19.

Las recomendaciones son simples pero fundamentales en este contexto. En primer lugar, al comprar la yerba, es necesario higienizar el paquete con una solución que contenga 70% alcohol y 30% de agua. Esa misma yerba, debe ser trasladada a un recipiente hermético que también debe ser desinfectado.

En segundo lugar, cuando llega el momento de tomarlo, es imprescindible que cada uno tenga sus propios utensilios: bombilla, mate y termo individuales. Este primer punto, tal vez, va en contra de todo lo que significa el “ritual matero” pero también es el más importante para evitar el contagio.