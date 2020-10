Más intendentes quieren eliminar controles externos

Intendentes de la región analizan la posibilidad de levantar controles en accesos y profundizar los internos – El jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas dijo que el tema está siendo analizado en videoconferencias con jefes comunales de la zona.

Viernes 2 de octubre de 2020.

El intendente de General Viamonte Franco Flexas, participó este jueves de una videconferencia digital por Zoom con periodistas del distrito y de la zona, y en la oportunidad señaló que se ha mejorado la recepción de resultados de hisopados y que se ha ido regularizando, luego de un atraso que se registró días pasados por el cúmulo de casos que llegaron al laboratorio CIBA de la UNNOBA en la ciudad de Junín.

Asismismo el intendente de General Viamonte indicó que “hay un debate en la misma sociedad” y que “se debe repensar la situación. Hay que encontrar la forma de terminar la cuarentena. Está claro que la única forma de seguir adelante y avanzar, porque no se puede parar más el país, es ir abriendo pero con el cuidado personal. Ahora llega el verano y la gente comenzará a salir a la calle. Es imposible pasar a una fase menor porque nadie va a hacer caso y debemos repensar para el próximo invierno que habrá que hacer”.

“La cuarentena, en un tiempo determinado y cortado, se puede llegar a hacer nuevamente en el próximo invierno. Me parece que hasta los epidemiológos y médicos deben repensar la nueva situación. Hay que adecuar lo que ya se hizo y lamentablemente no salió bien porque después de tantos meses de estar adentro generó una situación controversial en la gente que necesita salir. Hay que conducir este momento y debe interpretar que la gente necesita salir, encontrarse con los suyos y rehacer su vida“, consideró el jefe de gobierno comunal de General Viamonte.

Controles en los accesos

El intendente de General Viamonte manifestó en torno a los controles de accesos que “en reuniones virtuales con el resto de intendentes de distintos fuerzas políticas, existe el planteo de levantar todos los controles en los accesos porque el personal está cansada y en los lugares donde hay circulación comunitaria del virus ya no tiene sentido, ni hablar en donde hay circulación comunitaria”.

Cabe destacar que esta posibilidad fue planteada por los jefes comunales de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, de Nueve de Julio, Mariano Barroso, y de Bragado, a través del secretario de gobierno.

“Si se toma en algún momento esta medida, la tomaremos todos los intendentes de la región. Lo hemos analizado. Debemos volver a poner énfasis en el control interno. Haber controlado los accesos hace que no haya controles internos, en la cuestión vial pero también hay menos gente para verificar si una persona está aislada y no cumple la cuarentena. La verdad que necesitamos ir por ese camino, porque así como está agotada la cuarentena, también está agotado el control de accesos a la ciudad porque está claro que no frena al virus”, expresó Flexas.

Fuente: Cuarto Político.