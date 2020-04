MÁQUINA EXPENDEDORA DE BARBIJOS

La empresa radicada en Quilmes ya abastece de otras máquinas que expenden productos de limpieza y prevención sanitaria como alcohol en gel, guantes y otros. . La entrega de los barbijos a través de este medio podrá ser utilizando efectivo, pago electrónico o bien gratuito, según lo defina el contratante de servicio.

Miércoles, 15 de abril de 2020.

En medio de la emergencia sanitaria, La firma quilmeña, Intelmaq, desarrolló un prototipo de máquina expendedora para barbijos.

El modelo está a punto de terminación y estiman que podrá abastecer a un amplio sector del público demandante de esos elementos. La entrega de los barbijos a través de este medio podrá ser utilizando efectivo, pago electrónico o bien gratuito, según lo defina el contratante de servicio.

La empresa radicada en Quilmes ya abastece de otras máquinas que expenden productos de limpieza y prevención sanitaria como alcohol en gel, guantes y otros. “Desarrollamos y fabricamos tecnología, nuestro fuerte son las máquinas expendedoras rubro en el cual contamos con más de una década de labor. Las actuales circunstancias, por las medidas de prevención sanitaria, nos llevaron a crear un modelo especial para los barbijos”, manifestó el titular de Intelmaq, Alejandro Routhier.

“El impacto es mundial, no somos los únicos heridos por la pandemia. Las economías se deterioran pero debemos tener en claro que está en juego la vida de mucha gente. Más allá de que las pymes, si no trabajamos en el día a día no superaremos este desafío. Sin optimismo no se sale, sin inversión para mantener la rueda productiva y aportando para la prevención y la salud, tampoco”, explicaron en diálogo con Agenhoy.

“Por estas horas también estamos abocados a concretar un modelo de respirador artificial. Lo que podemos anticipar que la premura para terminarlo es que el mismo sea portátil y de fácil utilización. Nos parece que son dos factores claves en el medio de la emergencia que nos obliga a nuestro mejor esfuerzo”, finalizó Routhier.

Fuente: InfoGEI