Los pescadores no dejan de pedir por la actividad

“Nos estamos perdiendo el mejor momento de la pesca del pejerrey”, afirman.

Jueves 4 de junio de 2020.

Rubén Fernández es guía de pesca en la ciudad de Junín y se refirió a la necesidad de activar al sector. “Nos estamos perdiendo el mejor momento de la pesca del pejerrey. Hace unos cuantos días elevamos junto a otros clubes, vendedores de carnada y comerciantes, un petitorio solicitando la apertura controlada y recreativa”, señaló.

Estimó que “sería con horarios delimitados, en lugares establecidos, autorizados y controlados, entre las 8 y las 15. Los pescadores no tenemos frio. Pero para que sea recreativo y pueda participar toda la familia, debe ponerse un horario. Eso quedaría a consideración de las autoridades”.

Respecto de las distintas modalidades, “pedimos que nos autoricen la pesca de costa y no más de dos personas, en lugar determinado, donde no estemos codo a codo. Y, en el caso de salir embarcados, tampoco estaríamos pegados”.

Sobre la situación económica, Fernández añadió que “la gente está padeciendo dos meses largos y no pueden vender nada. Y no son solamente los comerciantes porque están también las familias que se dedican a la venta de carnadas, que también lo están sufriendo”.

En definitiva, “elevamos el petitorio y fue acompañado por un protocolo aprobado y elevado a la Provincia. Me llama la atención la pasividad con que lo toma el gobierno local. En los últimos años no se preocuparon mucho por el control de aguas y reproducción pero ahora estamos a la espera”.