LOS ERRORES MÁS FRECUENTES AL VOLANTE

Hay algunos malos hábitos, mañas o vicios que adquirimos con el tiempo, que pueden ser peligrosos tanto para nuestra seguridad como para el resto.

Jueves 26 de diciembre de 2019.

A continuación te contamos cuáles son los errores más comunes que los conductores realizan frecuentemente:

1. Utilizar la bocina: aunque es una práctica muy habitual entre los conductores, tocar la bocina está prohibido por ley. Para lo único que se puede accionar es para advertir un peligro y evitar un potencial accidente. Utilizarla como protesta o enojo solo consigue que el resto de los conductores se sobreesalenten, se bloqueen o se enojen.

2. No respetar la distancia de seguridad: es muy común circular muy pegado al auto de enfrente, lo que provoca un aumento en el riesgo de alcance, debido a que disminuye la distancia de frenado. Para calcular una distancia prudente respecto al otro vehículo, podemos aplicar la regla de los dos segundos, que nos indica que debemos observar cuando el vehículo precendente pase por un punto fijo (señal, árbol, poste, puente, etc) y contar cuánto tardmos en llegar a ese mismo punto. Si el tiempo es igual o superior a los dos segundos estaremos circulando con seguridad y manteniendo una distancia prudencial.

3. Utilizar el celular: los dispositivos móviles se convirtieron en una extensión de nuestro cuerpo, al punto que los utilizamos en situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida, debido a que nuestra atención se enfoca en la pantalla del teléfono y no en lo que realmente deberíamos reparar, como ocurre durante la conducción. Apartar la vista de la calle o la ruta, puede hacer que nos veamos una curva, un auto que frena de golpe o el cruce de algún peatón.

4. No utilizar el cinturón de seguridad: resulta una obviedad, pero es un hábito que no tienen todos los conductores. Utilizar el cinturón de seguridad es un elemento clave para reducir las consecuencias de un accidente.

5. Niños sin la sillita correspondiente o sentados en el asiento de adelante: hay que tener en cuenta que según la legislación vigente, hasta los 10 años edad los niños deben viajar en el asiento trasero y utilizando siempre una sillita de seguridad. No deben ir adelante, ni deben estar sueltos en la parte trasera.

6. Estacionar en lugares prohibidos: diariamente observamos autos mal estacionados, ya sea en doble fila, salidas de garage o rampas. Este tipo de conducta provoca inconvenientes en el tránsito y la circulación del resto de las personas.

7. Frenar sobre la senda peatonal: cuando el semáforo está en rojo, la norma obliga a los conductores a dejar la senda libre para que crucen los peatones. Como conductores, debemos respetar que la prioridad es del peatón, siempre.