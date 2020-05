LLUVIA DE METEORITOS Y ESTRELLAS FUGACES

El cielo dará un verdadero espectáculo con una fabulosa lluvia de meteoritos, y podrá apreciarse cuando eso suceda que será por varios días.

Sábado, 2 de mayo de 2020.

Un nuevo espectáculo se dará por parte del cielo en el que se podrá ver una lluvia de meteoritos relacionados con el reconocido cometa Halley, por lo que se verán estrellas fugaces, que ofrece la naturaleza.

Este gran evento natural será a partir del fin de semana del 2 de mayo, y desde la NASA indicaron que podría extenderse hasta el 5 o 7 de mayo, por lo que varios días se podrá disfrutar de la lluvia de estrellas que se da a partir de meteoritos, y podrán observarse entre 40 y 80 meteoros por hora.

Esta lluvia de estrellas se da en relación a las Eta Acuáridas, las cuales son el resultado de lo que dejó el cometa Halley tras su trayectoria donde orbita alrededor del sol cada 75 años, y normalmente se pueden observar cada año entre los meses de abril y de mayo.

Quienes se encuentren en el hemisferio sur como es Argentina, podrán tener más claridad en esta ocasión, mientras que en el hemisferio norte se podrá ver pero con menos claridad, sin embargo será un evento totalmente visible en ambos sectores.

Para verlo simplemente se debe mirar hacia el cielo y prestar atención, desde la NASA indicaron que será mejor estar en un lugar lejos de la contaminación lumínica que hay en las grandes ciudades. Pero se destaca que para ver esto no se necesita ningún artefacto adicional.

“No quieres un telescopio, no quieres binoculares, no quieres acercarte a ninguna parte del cielo. Para empezar, es la actividad ideal para observar las estrellas porque no necesitas equipo, excepto tal vez una manta y un termo”, indicó a ABC Clare Kenyon, física de la Universidad de Melbourne.