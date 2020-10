Llega la “Noche de Brujas”

La noche del 31 de octubre se celebra en muchos lugares del mundo la Noche de Halloween, también conocida como Noche de Brujas o Noche de Difuntos. Pese a la pandemia, hay formas de festejar, y links para jugar online en esta nota.

Sábado, 31 de octubre de 2020

Es una noche en la que los niños, jóvenes y no tan jóvenes salen a la calle para jugar al “truco o trato”, se organizan fiestas de disfraces, se reúnen para contar historias de miedo, ver películas de terror o visitar casas encantadas.

Halloween se celebra sobre todo en países anglosajones, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Irlanda. Aunque últimamente la fiesta se ha universalizado y se celebra en muchos países con poca tradición, como en España o en países de América Latina, donde los pubs, discotecas y bares se suman a la diversión y organizan fiestas de disfraces para atraer a los clientes.

El motivo de que Halloween haya llegado a nuestros días y se haya extendido a muchos países que tradicionalmente no la contemplaban, es por el despliegue comercial y publicitario del cine estadounidense, que ha propagado la imagen de los niños correteando por las oscuras calles de las ciudades y los pueblos pidiendo caramelos, amén de otros films más terroríficos centrados en la noche de Halloween.

Las calabazas, los colores naranja y negro, los gorros de brujas y trajes de fantasmas o esqueletos son la simbología más popular de Halloween.

¿Qué significa la palabra Halloween?

Halloween es una derivación de la expresión inglesa “All Hallow’s Eve”, y que significa “Víspera de Todos los Santos”.

Se trata de una celebración moderna que hunde sus raíces en dos festividades, una cristiana y una celta: la cristiana del Día de Todos los Santos celebrada el 1 de noviembre. Y la de origen celta llamada Samhain, una fiesta pagana que era como el Año Nuevo Celta porque servía como celebración del final de las cosechas y final del periodo estival.

Realmente el origen verdadero fue el Samhain celta, que pasó a los irlandeses. Y fueron los irlandeses los encargados de importarla a EEUU durante la Gran Hambruna irlandesa en 1.840.

Aunque no fue hasta más tarde cuando se celebraría masivamente. El primer gran desfile con motivo de Halloween se celebró en Minnesota en 1.921. Le siguieron otros estados y a partir de entonces la fiesta se expandió por todo el territorio estadounidense y países anglosajones.

En Occidente, la tradición se transformó con un sentido religioso, homenajeando a los familiares difuntos el 1 de noviembre, como el “Día de Todos los Santos”.

¿Cómo se celebra Halloween? Costumbres y tradiciones

Disfraces

Es tradición disfrazarse en la Noche de Halloween. Esqueletos, zombis, fantasmas, brujas, o la propia muerte, son las protagonistas de las fiestas de disfraces y de las calles. Esta tradición de disfrazarse hace referencia al origen celta de la fiesta ya que los celtas se ponían máscaras para evitar que los espíritus entraran en sus casas.

Calabazas

Son el elemento más típico de la Noche de Halloween para la decoración de las casas, junto con telarañas, ataúdes, zombis y vampiros. Se las vacía, se les hace unos agujeros simulando una cara y se le introduce una vela para iluminar las oscuras calles en la Noche de Halloween.

La tradición de la calabaza tiene su origen un antigua leyenda irlandesa, que habla de un tal Jack, un hombre muy malo que cuando muere, no es recibido ni en el cielo, ni en el infierno y es condenado a vagar por el mundo, en busca de una entrada a cualquiera de los dos reinos. Parece ser que el tipo iba con un repollo hueco con una vela en su interior para iluminarse en su búsqueda. Lo que ocurre es que el repollo se cambio por la calabaza que es más cómoda.

Truco o trato

Se trata de un pasatiempo en el que los niños y jóvenes van puerta por puerta llamando a las casas pidiendo caramelos o dulces, con la frase “truco o trato” (Trick or treat), de forma que si no consiguen el premio, harán alguna travesura a modo de venganza.

¿Cómo celebrar Halloween en tiempos de pandemia?

Este año la celebración de Halloween en varios países tendrá una connotación diferente, debido a que debemos acatar las recomendaciones efectuadas por las autoridades de salud con motivo de la pandemia por el COVID-19 y evitar así su propagación.

Halloween seguro

Sin embargo, esto no debe ser motivo para pasar por alto la celebración de este día. A continuación te sugerimos algunas alternativas para celebrar Halloween de manera segura en casa o virtualmente, ¡si hay niños será más divertido aún!:

Disfraces: puedes hacer un concurso o fiesta de máscaras y disfraces hechos en casa, con materiales que tengas a mano o bien con prendas que encuentres en tu armario.

puedes hacer un concurso o fiesta de máscaras y disfraces hechos en casa, con materiales que tengas a mano o bien con prendas que encuentres en tu armario. Reuniones virtuales: organiza una fiesta o evento virtual y reúne a tus familiares y amigos, mediante aplicaciones de videoconferencia (Zoom, Google Meeting, Skype, video llamadas grupales de WhatsApp).

organiza una fiesta o evento virtual y reúne a tus familiares y amigos, mediante aplicaciones de videoconferencia (Zoom, Google Meeting, Skype, video llamadas grupales de WhatsApp). Uso de elementos narrativos: ilumina el espacio donde estén reunidos con linternas o velas y narra cuentos de terror e historias de miedo espeluznantes.

ilumina el espacio donde estén reunidos con linternas o velas y narra cuentos de terror e historias de miedo espeluznantes. Cine en casa: disfruta de una película recomendada de terror y espanto ¡mejor hazlo acompañado!

disfruta de una película recomendada de terror y espanto ¡mejor hazlo acompañado! Dulces y postres: prepara unos ricos bocadillos, postres y galletas en forma de fantasmas, esqueletos y calabazas y decóralos con los típicos colores de Halloween.

prepara unos ricos bocadillos, postres y galletas en forma de fantasmas, esqueletos y calabazas y decóralos con los típicos colores de Halloween. Actividades para los niños: con los más pequeños de la casa puedes hacer dulces y galletas, juegos y manualidades (dibujos, máscaras, elementos decorativos) con diversos materiales como plastilina y arcilla. Organiza una búsqueda de dulces en casa, colocándolos en sitios inesperados e inusuales.

con los más pequeños de la casa puedes hacer dulces y galletas, juegos y manualidades (dibujos, máscaras, elementos decorativos) con diversos materiales como plastilina y arcilla. Organiza una búsqueda de dulces en casa, colocándolos en sitios inesperados e inusuales. Calabazas: talla y decora calabazas con originales y divertidos diseños. Haz un concurso virtual con tu familia, amigos y vecinos a ver quién gana.

talla y decora calabazas con originales y divertidos diseños. Haz un concurso virtual con tu familia, amigos y vecinos a ver quién gana. Decoración: usa tu imaginación y decora tu hogar con fantásticos y terroríficos diseños. Activa tu creatividad usando materiales de reciclaje u objetos que puedan servir para decorar.

usa tu imaginación y decora tu hogar con fantásticos y terroríficos diseños. Activa tu creatividad usando materiales de reciclaje u objetos que puedan servir para decorar. Dulces para compartir: prepara bolsas con dulces empaquetados individualmente para los niños que visiten tu hogar en busca de dulces. Recuerda lavar tus manos con agua y jabón antes y después.

prepara bolsas con dulces empaquetados individualmente para los niños que visiten tu hogar en busca de dulces. Recuerda lavar tus manos con agua y jabón antes y después. Máscaras temáticas: decora tu mascarilla con temas de Halloween o elabora una máscara. Es importante tomar en cuenta que las máscaras de disfraces no sustituyen a la mascarilla. Tampoco es recomendable usar la mascarilla debajo de una máscara, ya que puede dificultar la respiración.

decora tu mascarilla con temas de Halloween o elabora una máscara. Es importante tomar en cuenta que las máscaras de disfraces no sustituyen a la mascarilla. Tampoco es recomendable usar la mascarilla debajo de una máscara, ya que puede dificultar la respiración. Si en tu localidad están permitidas las actividades al aire libre o fuera de tu hogar sigue las indicaciones establecidas y utiliza las medidas de bioseguridad pertinentes: uso de mascarillas, alcohol y desinfectantes, distanciamiento social prudente, lavado frecuente de manos.

Eventos virtuales temporada Halloween 2020

En este año tan atípico para todos no será un impedimento para celebrar Halloween ¡virtualmente! No es lo mismo celebrar y compartir de manera presencial, pero es una experiencia distinta e inusual que no te puedes perder.

Estos son algunos eventos gratuitos y con costo programados por diversos países, para que participes y disfrutes un montón este día especial ¡Anímate e invita a tu familia y amigos!:

Evento de Halloween PokemonGo 2020: para los amantes de Pokemon Go este juego se reinventó para jugar desde casa. Podrás contar con nuevos objetos para el avatar, una copa temática de Halloween para la Temporada 4 de la Liga Combates GO y el evento anual de Halloween.

para los amantes de este juego se reinventó para jugar desde casa. Podrás contar con nuevos objetos para el avatar, una copa temática de Halloween para la Temporada 4 de la Liga Combates GO y el evento anual de Halloween. Chinese Ghost Stories: es un evento en idioma inglés de historias, performance y música, inspirado en cuentos de China y del más allá. Recomendado para mayores de 16 años.

es un evento en idioma inglés de historias, performance y música, inspirado en cuentos de China y del más allá. Recomendado para mayores de 16 años. Halloween Fest Zoom: contará con un DJ en vivo, sorteos y concursos de disfraces.

contará con un DJ en vivo, sorteos y concursos de disfraces. Murder House virtual Halloween event: la serie americana American Horror Story brindará una experiencia virtual a sus fanáticos. Colocarán 14 cámaras para que puedas entrar y recorrer virtualmente la Murder House . Contará con la presencia de varios expertos en el área sobrenatural.

la serie americana American Horror Story brindará una experiencia virtual a sus fanáticos. Colocarán 14 cámaras para que puedas entrar y recorrer virtualmente la . Contará con la presencia de varios expertos en el área sobrenatural. Elrow Halloween Party: en este evento virtual el Dj y productor de house y techno Eats Everything transmitirá el evento Horroween desde el castillo de Drácula, en Transylvania. Se llevará a cabo en vivo en los canales de Facebook, Twitch y Youtube.

en este evento virtual el Dj y productor de house y techno transmitirá el evento desde el castillo de Drácula, en Transylvania. Se llevará a cabo en vivo en los canales de Facebook, Twitch y Youtube. Rauw Alejandro´s Halloween Live Show: si te gusta el reggaetón, el cantante Rauw Alejandro ofrecerá un show virtual desde una mansión embrujada en Miami.

Y no olvides compartir tus experiencias con los hashtag #nochedehalloween, #felizhalloween, #halloween, #happyhalloween, #trickortreat.