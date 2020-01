LA VEDETTE SENSACIÓN DEL VERANO ES DE 9 DE JULIO

Oriunda de nuestra ciudad, la actriz, modelo y vedette Alejandra Eden debutó este verano en Mar del Plata en la revista de Florencia de la V en el teatro Corrientes.

Viernes 17 de enero de 2020.

A los 19 años hizo las valijas y partió de su 9 de Julio natal hacia la Capital con un sueño: triunfar en el mundo artístico. Hoy, casi diez años después, debutó como vedette en La Fiesta Inolvidable que encabeza Flor de la V y obra de la que participan Yayo, Nazareno Mottola, Gabo Usandivaras, Mariquena del Prado, Georgina Tirotta, Bianca Iovenetti, Jasmin Corti, María Castillo de Lima y Rebo Mago, está viviendo un momento especial.

“Es algo lindo que esperaba. Me encuentro con gente muy profesional. Con mucha calidad humana porque está bueno el compañerismo y la buena onda. Es muy hermoso lo que estoy viviendo” relató Alejandra.

En relación a su presencia en la temporada marplatense contó que “Juan (Alzúa) me había visto. Lo tenía en facebook y veía lo que hacía en Buenos Aires. Un día me habló y nos juntamos. Le gustó mi perfil y me dijo que me quería trabajando con él. Nos juntamos el año pasado para la obra Bien Argentinos y después este año que pasó me dijo de hacer algo. Luego me llamó y estoy cumpliendo parte de mi sueño”.

La morocha de los ojos claros , que también estudió para modelo gráfica y publicitaria con Anama Ferreyra, cantó con Romina Cerri, teatro en el Centro Cultural Alberto Olmedo y con Lito Cruz, afirma que antes de subir a las tablas del Teatro Corrientes “Ya me había puesto el conchero” pero enseguida aclara que “fue algo muy pequeño en Buenos Aires” , acotando que “ La vedette debe llevarse bien con su cuerpo. No hay cómo esconder nada.”

Alejandra, cuyas medidas son 95 – 62 – 92 incursionó también en el modelaje ha trabajado en Peligro Sin Codificar, La Noche Del Domingo, Viudas E Hijos Del Rock All Roll -Curvas Peligrosas Con El Teto Medina, Informadísimos con Carlos Monti. (Magazine) . También ha tomado parte en desfiles en Am Telefe, Tabatha, Ona Saez, Amores Perros (America Tv) ,Fashion Week 2016 Luciano Marra; mas tapa de diversas revistas .