La UNLP, la anfitriona que desafía la gravedad

Se trata de la versión local de ActInSpace, un hackatón internacional de innovación que incentiva a jóvenes de todo el mundo a proponer ideas para mejorar la calidad de vida y proteger el planeta. El equipo ganador podrá vivenciar la experiencia de un vuelo simulador del entrenamiento de astronautas, entre otros premios.

Miércoles, 4 de noviembre de 2020.

El 13 y 14 de noviembre próximos, Argentina será país anfitrión por primera vez de este hackatón, que se realiza cada dos años. Es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Francesa (CNES) y Aerospace Valley. Por su reconocida experiencia en el área espacial, el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, llevará adelante esta tercera edición, junto a la empresa Zielteck S.A.

El planeta sigue en movimiento, por eso ActInSpace, un hackatón internacional de innovación, que incentiva a jóvenes de todo el mundo a resolver desafíos vinculados a distintas temáticas (medio ambiente, energía, tecnología informática, Internet de las Cosas, seguridad, salud, agricultura y observación terrestre) tendrá por primera vez su versión local.

“El CTA-UNLP fue convocado para organizar este hackatón por ser el único instituto aeroespacial de Latinoamérica en construir un lanzador universitario, y por ser incorporado a la alianza internacional BRAIA, con el máximo puntaje de votaciones del consejo presente en las instalaciones del Politécnico de Milán, entre otros reconocimientos que venimos sembrando en estos más de 20 años de trabajo en la temática aeroespacial”, explicó Marcos Actis , vicepresidente institucional de la UNLP y director del CTA.

Convocatoria

La invitación es abierta a estudiantes, profesionales y emprendedores de todo el país que quieran realizar sus aportes desde áreas como ingeniería, informática, astronomía, ciencias agrarias y forestales, ciencias económicas, arquitectura y diseño, entre otras. El principal requisito es tener entusiasmo y visión innovadora.

La ingeniera Sonia Botta, una de las coordinadoras del evento a nivel local, señaló que el concurso “busca fomentar el espíritu empresarial y promover el uso de tecnologías espaciales para cambiar la vida de los ciudadanos, impulsar el empleo y proteger la vida en el planeta”.

Desafío para los equipos participantes

Los equipos participantes (de entre 2 a 5 integrantes) deberán resolver desafíos basados en tecnologías espaciales, datos, patentes e infraestructuras de las siguientes áreas: Every Day Life Business (start-ups de aplicaciones usadas para la vida diaria, salud, comunicaciones, energía, seguridad, IoT, etc); Be a New Space Player (start-ups comerciales y nuevas soluciones del ámbito espacial, IT, observación terrestre, big data, inteligencia artificial, etc); y Space for Humanity (start-ups cuyo procesamiento de datos beneficien al globo y a la humanidad, cambio climático, prevención de incendios, etc).

El hackatón se desarrollará durante 24 horas. Comenzará a las 15 hs. del viernes 13 y se extenderá hasta las 15 hs. del sábado 14 de noviembre. La ingeniera Botta detalló que los grupos deberán elegir uno o varios desafíos desde la página web www.actinspace.org/challenges, pero también podrán desarrollar su proyecto/idea durante la competencia.

Premios

Los ganadores tendrán la oportunidad de viajar a Toulouse (Francia) para la final (prevista para el 24 y 25 de febrero de 2021) y sus proyectos podrán ser apoyados por diferentes empresas del sector. El equipo ganador podrá disfrutar de la experiencia de un vuelo en gravedad cero de la empresa Air Zero G (el mismo que se utiliza en el entrenamiento de astronautas), además de la posibilidad de emprender una start-up y otras sorpresas.

Para inscripciones entrar al sitio: www.actinspace.org y las consultas a través del mail: [email protected]

Fuente: InfoGEI