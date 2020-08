La UCR pasó la escoba… y cayó Battistella

El radicalismo publicó una resolución donde se explicita la expulsión de aquellos dirigentes que fueron candidatos o precandidatos en las últimas elecciones por otros espacios; entre ellos el ex Intendente Battistella.

Lunes 31 de agosto de 2020.

Cuando faltan apenas 11 días para el cierre de listas y presentación de las nóminas para compeitr en la próximas internas para elegir autoridades partidarias en la provincia y en los comité de distrito, el radicalismo bonaernese que preside el ex vicegobernador, Daniel Salvador, publicó una resolución donde se explicita la expulsión de aquellos dirigentes que fueron candidatos o precandidatos en las últimas elecciones por otros espacios o que integran otros espacios polítcos en la actualidad.

Varios de ellos formaron parte de las listas de Consenso Federal en 2019, entre ellos el ex Intendente de Nueve de Julio Walter Battistella y muchos dirigentes que los acompañaron en su lista, como el ex director de Deportes durante su gestión, Gustavo Santilli, el ex consejero escolar Eduardo Byrne, la ex Contadora municipal Gabriela Sarobe, el ex responsable del Bondi.Com Luis Secreto, entre otros.

En tanto, hay muchos dirigentes de la cuarta sección que corrieron la misma suerte que los juninenses. En Bragado, Carlos Tejedor, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Pinto, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Leandro N. Alem, Nueve de julio, Rivadavia y Trenque Lauquen.