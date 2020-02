LA JEFATURA REGIONAL VOLVIÓ A PEHUAJÓ

En las últimas horas, en la sede de la jefatura Distrital de Educación de 9 de Julio, ubicada en Libertad y Poratti, donde además funcionaba también la Inspección Regional XV de Educación, se observó la presencia de un camión, con chasis y acoplado perteneciente a la Municipalidad de Pehuajó, en el que se procedió a cargar el mobiliario de la misma, para regresarlo a la vecina ciudad.

Martes 4 de febrero de 2020.

Horas después, en conferencia de prensa, el Intendente Municipal del vecino distrito, Pablo Javier Zurro, acompañado por el Presidente del Consejo Escolar, Prof. Jorge Kearney, informó la recuperación de la sede de la Jefatura Regional de Educación para Pehuajó, que desde mayo de 2018, había sido trasladada a 9 de Julio.

El intendente expresó “hemos recuperado la Regional para Pehuajó. En mayo de 2018, abruptamente nos llevaron la Regional a 9 de Julio. Los responsables de este traslado fueron Felicitas Beccar Varela, Juan Miguel Cumba y Fernando Rovello. No hicieron nada para que la Regional se quede, omitieron, no usaron el poder que tenían para que la Regional se quede en Pehuajó, yo use el poder que tengo para que la Regional vuelva a Pehuajó”.

Por otro lado, Jorge Kearney, dijo “Ésta resolución viene a reparar una injusticia que solo está en la miopía política de aquellos que usaron como argumento el revanchismo, el odio visceral al que piensa distinto. Esos argumentos los utilizaron para arrebatarnos la Jefatura Regional y dichos argumentos fueron motivados simplemente para perjudicar a un gobierno comunal y a una comunidad”.