La Provincia invertirá $4000 millones en caminos rurales

“No es solo pasarles una máquina, sino que prevé alcantarillas de hormigón, puentes y mantenimiento”, afirmó el ministro de infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone.

Doming0 22 de noviembre de 2020.

El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, en diálogo con medios periodísticos de la ciudad de Junín, se refirió a las obras pautadas en el presupuesto 2021 para la región, indicando que “están contempladas obras de reparación y bacheo sobre la ruta provincial N° 65, que para nosotros es una ruta de las troncales y por lo tanto fundamental para comunicar distintos puntos de la Provincia”, resaltó el ministro.

Además se refirió a “una novedad del presupuesto 2021″ y es que la Provincia comienza a intervenir en caminos rurales. “En una primera etapa se invertirán 4000 millones de pesos para mejorar 800 km de caminos rurales, que no es solo pasarle una máquina, sino que prevé alcantarillas de hormigón, puentes y mantenimiento”, afirmó.

Por último, Simone se refirió a la situación del Ministerio de Infraestructura de la Provincia al momento de asumir en diciembre de 2019. “Había muchas obras abandonadas, durante cuatro años no hubo política de vivienda en la Provincia, con los peores indicadores de la historia. Había préstamos aprobados desde hace cuatro años y la Provincia no los firmó, con lo cual no era un problema presupuestario, sino de decisión política”.