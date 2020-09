La oposición quiere investigar a Torchio

La novela de la fiesta del pasado fin de semana sigue sumando capítulos en el distrito de Carlos Casares.

Miércoles 9 de septiembre de 2020.

El concejal de Juntos por el Cambio, Andrés Aguirrezabala se expresó con relación a lo que motivo la presentación del armado de la comisión investigadora para conocer el accionar del primer mandatario comunal casarense sobre lo acontecido el fin de semana.

Señalo que se aguardaba que el Intendente “brindara explicaciones sobre la supuesta fiesta que se habría desarrollado en un campo, que tomara estado público durante el fin de semana y no lo ha hecho con claridad… se da justo en un momento muy crítico en el pico de la pandemia, donde también le estamos pidiendo a la población que tome conciencia, que no se relajen con respecto a los cuidados que hay que tener y se dan estos acontecimientos que involucran al Intendente”.

Aguirrezabala séñalo que “La creación de una Comisión Investigadora a los fines de determinar si el intendente actuó a derecho o no sobre una evento realizado el fin de semana”.

“El intendente manifestó no haber concurrido a ningún evento pero no es el único deber que tiene sino que estando en conocimiento o posible conocimiento de un evento, mas allá de su cuestión familiar, debemos tener en cuenta su accionar como funcionario para evitar el mismo”, agregó.

Fuente: Casares On Line.