La novela de Casares: casi una serie de Netflix

La esposa del vecino que denunció una fiesta en la estancia de la familia política del Intendente del vecino distrito,quien trabajaba en la misma, fue inmediatamente despedida.

Martes 8 de septiembre de 2020.

Se trata de Patricia Giménez, esposa de Jorge González, quien el sábado pasado denunciara penalmente que en la estancia La Unión se estaba realizando la fiesta de cumpleaños de la dueña del campo.

Patricia, por medio de su Facebook, dio a conocer lo acontecido en las primeras horas del lunes, señalando que ella trabajaba en la casa de Edith y Adolfo Grobocopatel y también con, Matilde hija del matrimonio y que fue despedida de ambos lugares. “Me despidieron por confirmarle a mi marido que era el cumpleaños de Edith” sentencio la mujer quien ha recibido infinidades de mensajes de apoyo en las redes sociales.

Cabe señalar que su esposo, Jorge González fue quien denunciara en las redes y en la Comisaria de Casares que había visto varios autos de alta gama que iban a la fiesta de cumpleaños de la propietaria de la Estancia La Unión, que si bien está más cerca de Smith que de cualquier localidad del partido de Lincoln, la misma pertenece a ese distrito, por lo cual la denuncia termino recayendo en Patrulla Rural de allí.

Cuando lo policía de Lincoln llego al lugar de la supuesta fiesta, no quedaba nadie, según señala un medio de Lincoln, solo el personal del establecimiento, quien les habría dicho que solo se trató de un almuerzo familiar y de unas seis personas ( por lo cual al cumpleaños invito solo a una partecita de la familia) por lo que no pudieron constatar la veracidad de la denuncia quedando todo en la nada, en la nada no, a una mujer le costó que la despidieran de su trabajo) y nadie vio nada. Si había gente en ese lugar, seguramente los que fueron de Casares por el permiso que deben sacar para salir de la ciudad e ingresar deben, si quieren comprobar cuando fueron y cuando volvieron, al igual el lugar por donde lo hicieron.

Un vecino de Carlos Casares realizó una exposición ante la policía de ese Distrito por la supuesta realización de un evento en una estancia denominada “La Unión”, que está ubicada lindante con ese Municipio, pero sobre territorio de Lincoln. Al llegar el personal del Comando de Prevención Rural no se logró constatar que hubiese una fiesta.

Torchio enojado y sin hablar del tema

En la alocución diaria, del intendente Torchio, todos aguardaban lo que iba a decir, no solo por el tema Covid, sino por esta denuncia que termina salpicándolo a él ya que se trata de su familia política, pero nada hablo sobre el tema, solo se encargó de dirigirse, sin dar nombre a un profesional de la salud jubilado que opino en privado algo relacionado al Coronavirus y la política.

Fuente: Casares On Line.