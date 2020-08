La marcha del #17A, otro punto de conflicto entre oficialismo y oposición

La oposición al gobierno de Alberto Fernández convocó a una nueva movilización en pleno brote de coronavirus – Desde el oficialismo remarcaron que es un “atentado contra la salud de los argentinos” – En nuestra ciudad la convocatoria es a las 16 hs. en Plaza Belgrano.

Lunes 17 de agosto de 2020.

En los últimos días, la oposición de Juntos por el Cambio y sectores radicalizados, instaron desde las redes sociales a una movilización para este lunes 17 de agosto. Se trata de la cuarta marcha contra el gobierno de Alberto Fernández convocada por el macrismo en plena pandemia de coronavirus.

En ese sentido, desde el gobierno nacional cruzaron la irresponsabilidad de la dirigencia política que convoca a la manifestación. Por caso, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que la marcha organizada para mañana por la oposición contra la política oficial ante el coronavirus es un “atentado contra la salud de los argentinos”, y aseveró que “las medidas que se tomaron ante la pandemia se hicieron sin modificar instrumentos del sistema jurídico”.

Rossi planteó que si bien desde la oposición “pueden decir y criticar lo que quieran, la movilización de mañana atenta contra los cuidados de todos ante la situación de pandemia que estamos viviendo”.

Desde el otro lado, Patricia Bullrich adelantó que asistirá a la marcha programada para hoy, aunque lo hará en auto por precaución: “Voy a ir a la marcha pero en un auto, no voy a caminar entre la gente porque no sería lógico. Pero es importante lo que se está armando desde la sociedad, una sociedad que comparte valores”.

Pese al riesgo sanitario y al hecho concreto de violar las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, la referente del PRO, declaró: “Juntarse con todas las condiciones de seguridad y sin poner en riesgo la vida de otros es legal. Lo que no puede ser legal es que las personas que quieran manifestar una disidencia por lo que pasa en el país sean detenidos o se les arme una causa por hacerlo”.