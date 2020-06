La magia de “Papelito” sigue cosechando aplausos

“Papelito” ganó el premio al Mejor Documental en el “Indie For You Film Festival”.

Domingo 28 de junio de 2020.

Entre el 14 y el 23 de marzo, se desarrolló de manera on line el «Indie For You Film Festival» y el documental que narra la historia del Circo Papelito obtuvo el premio al mejor documental.

Según contó el director, “es una película autofinanciada, un proyecto que nos llevó dos años, comenzamos a filmarla en 2017 y terminamos en agosto de 2019. La rodamos en las ciudades de: Bragado, Rafael Obligado, Rojas, Pergamino, Tapalqué y Chacabuco”.

Por el documental de la vida de Papelito, Sebastián Giovenale ya recibió un premio en un festival de cine en Moscú, donde obtuvo el galardón de Mejor Documental.

Carlos Brighenti, conocido como “Papelito”, fue el creador de un clásico de la Provincia de Buenos Aires que logró ganarse el cariño de muchas generaciones de juninenses.

El capocómico de la Pampa Húmeda se ganó un lugar en el corazón de varias generaciones que lo disfrutaron cada vez que se presentaba. Humilde pero con una gran riqueza y un enorme amor por su vocación. Fueron más de cuarenta años de circo, cuatro décadas de magia que brindó este hermoso exponente de la cultura.