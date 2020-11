La jodita “hizo agua” y será sancionado

El video del hombre circulando por la Panamericana en una moto de agua con ruedas se viralizó rápidamente y las autoridades tomaron cartas en el asunto.

Sábado, 14 de noviembre de 2020.

El conductor que se hizo conocido por manejar una moto de agua por la Panamericana, fue identificado y deberá ser reevaluado para volver a conducir.

Así lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que lo identificó y pidió al municipio de Tigre y a la provincia de Buenos Aires que le suspendan la licencia.

La ANSV, que depende del Ministerio de Transporte, identificó al hombre que circulaba en una motocicleta Zanella modelo ZB110D, a la que le adaptó un chasis de moto de agua. La falta radica en que lo que hizo es “algo totalmente prohibido por implicar un riesgo para la seguridad vial propia y ajena”, según el comunicado que difundió la ANSV.

El episodio fue registrado en plena Autopista Panamericana, en el kilómetro 25, a la altura de la localidad de Martínez, y generó la sorpresa del resto de los conductores que transitaban en su misma dirección.

El vehículo náutico fue ensamblado con dos ruedas por debajo y el sistema interconectado de una motocicleta Zanella. Desde la ANSV explicaron que “realizar modificaciones que alteren las características de fábrica de un vehículo puede causar serios riesgos, ya que el mismo pierde las prestaciones de prevención para las que fue diseñado y no responde de manera efectiva”.

“La modificación, eliminación o reemplazo de algunos de los elementos originales de un vehículo es muy riesgoso. Lo que hizo esta persona no puede repetirse porque lejos de ser gracioso implica un riesgo para la propia vida y la de terceros. Por eso, tomamos las medidas necesarias para que no continúe conduciendo y tenga que realizar un riguroso examen de aptitud” señaló el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Los pasos a seguir por el hombre que se hizo famoso por manejar una moto de agua en la Panamericana serán someterse a un nuevo examen para recuperar su licencia de conducir.

Fue registrado desde un vehículo particular, fue tomado sobre la colectora de la autopista, a la altura de la avenida Edison, en Martínez, provincia de Buenos Aires.

Si bien la persona lleva casco y la moto de agua está patentada la Ley de Tránsito 24.449 prohíbe circular por la vía publica con vehículos que no estén homologados (caseros, ensamblados) para tal fin. En este caso, la carrocería de una moto de agua sobre el chasis de una moto.

El artículo 34 de la Ley establece que “Las características de seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no implique una modificación importante de otro componente o parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia”.

La norma también detalla que “Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes”.

Asimismo, el artículo 77 establece como falta grave la conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo.