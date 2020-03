LA CUARENTENA “NO CORTA EL CHORRO”

Esta madrugada Policía debió actuar cuando vecinos de la calle Santa Fe y Avellaneda dieron aviso sobre el intento de ingreso de tres masculinos a una vivienda, aunque antes habían intentado ingresar a un comercio rompiendo un techo.

Domingo, 22 de marzo de 2020

El hecho sucedió alrededor de las 4 de la mañana, y el primero en notar la presencia de los malvivientes fue un perro guardián que comenzó a ladrar sin cesar. El dueño de la vivienda, quien dialogó con La Trocha Digital, explicó que rápidamente se dio cuenta que el can veía a alguien ya que no acataba sus órdenes de no ladrar.

“Salí a la vereda y noté que desde el garage interno de mi casa (donde estaba el auto guardado) subía por la medianera con mi vecino, hacia los techos un jovencito. Llamé al “911 Emergencias”, aunque otros vecinos ya había alertado a la Policía, y rápidamente llegaron los móviles y varios efectivos treparon al techo donde atraparon a uno, que no era al que yo había visto, que era más alto. Según me explicaron, se escapó corriendo hacia la Estación de Servicio ubicada en Urquiza e Yrigoyen”.

Se pudo saber que si bien no robaron nada, rompieron un techo de un comercio en el intento por entrar.

Consultado el Subcomisario Bruno Sbrissa, Titular de la Estación de Policía Comunal, éste confirmó los hechos narrados por el vecino, agregando que el capturado es un menor de 15 años quien realizadas las diligencias de rigor, fue reintegrado a sus progenitores.

Interviene la UFI N° 8 de Mercedes que labró ACTUACIONES POR DAÑO además de quedar imputado por haber violado el aislamiento obligatorio.