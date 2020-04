LA AYUDA ERA UN CUENTO DEL TÍO

Una nueva estafa en la modalidad “Cuento del Tío” se conoció en las últimas horas, y afecta a un joven matrimonio de 9 de Julio. Los delincuentes lograron alzarse con $5.000 desde la cuenta bancaria de los convecinos.

Jueves, 16 de abril de 2020

El hecho, que se conoció en las últimas horas del día de ayer, habría comenzado alrededor de las 18 horas, cuando Camila recibieron un llamado telefónico indicándole que “el Gobierno Nacional, en consonancia con la grave crisis que vivimos los argentinos estableció una ayuda adicional, a través de Lotería Nacional, y eligiendo por sorteo a los favorecidos”.

Según relató Camila -quien solicitó resguardar sus datos filiatorios- todo sucedió muy rápido. Confundieron a su marido con todo lo que le explicaban y así fue que ella tomó el teléfono para tratar de entender qué pasaba. Allí una voz masculina le explicó rápidamente que eran acreedores del 3° premio del día, y que les habían asignado un valor de $80.000 que solo podían entregarle si tenían cuenta bancaria, por transferencia, previo trámite de acreditación en el cajero automático, y en el día. Ante el apuro, la damnificada le explicó que en nuestra ciudad rige un horario en el que no se puede circular por la vía pública y que seguramente la iba a agarrar en la calle, con lo cual tendría un problema policial. A esto también le brindó “solución” el delincuente al teléfono: “Camila, esto es una medida nacional, no tiene nada que ver la ordenanza municipal; vos andá al banco tranquila y si te para la policía explicale que esto es así, o si no pasame a mí que yo se lo explico, pero apurate”.

La víctima, aunque comenzando a desconfiar de la situación, se dirigió al Cajero del Banco Provincia, en Av. Mitre y Libertad y desde allí siguió con las indicaciones.

CÓMO SE PRODUJO LA ESTAFA

El delincuente le ordenó poner la tarjeta en el cajero y decirle el saldo con el que contaba, para que después pudiese comprobar que el dinero que le transferían era el correcto. Camila respondió, y del otro lado del teléfono le indicaron “elegí el botón TRANSFERENCIA EN EL ACTO”, y poné el valor que tenés como saldo; esto sirve de control”. Ella lo hizo, y la estafa se consumó. Le pidieron que aguarde 10 minutos y vuelva a chequear para confirmar que había recibido el dinero.

LA AUXILIÓ POLICÍA COMUNAL PERO ERA TARDE

Efectivos del Grupo GAM le golpearon la puerta indicándole que debía regresar a su domicilio (por la disposición municipal, ya que eran más de las 18) y en ese momento Camila, que aún mantenía comunicación con el malviviente le pidió que por favor pasara uno de los efectivos para explicarle lo que estaba haciendo. “Ingresaron los 4 policías al Cajero y me dijeron, cortá!!! te están haciendo el Cuento del Tío”, pero el hecho se había consumado y los jóvenes perdieron $5.000.

Con una crisis nerviosa, la joven, que recibió otro llamado donde el delincuente se burlaba de su inocencia, regresó a su domicilio y en el día de hoy radicará la denuncia tal como le indicaron los efectivos motorizados.