Junín también aplicará tratamientos con ibuprofeno

Profesionales de la salud indicaron que “no solamente está como medicamento, sino que negativiza el virus, tiene una doble función”. Asimismo aclaró que “no se puede vender a cualquiera. Sí con una receta médica a un paciente determinado».

Miércoles 23 de septiembre de 2020.

La farmacéutica juninense Sandra Chiesa, MP 13384, trabaja en un tratamiento con ibuprofeno inhalado para contrarrestar los efectos del coronavirus.

La iniciativa se da en la vecina ciudad y se replica en varias ciudades del país, más allá de que genera ciertas dudas en varios profesionales de la salud sobre los efectos que puede generar este medicamento en pacientes Covid+. Al mismo tiempo reconocen que en algunas provincias y en determinados pacientes con síntomas leves, se evitó que necesiten respiradores y atención hospitalaria de alta complejidad.

Lo que sí está claro es que la automedicación nunca debe ser una opción, menos aún en tiempos de pandemia por un virus desconocido contra el que no existe vacuna ni tratamiento específico.

Chiesa, fundamentó este novedoso tratamiento; que no será de libre venta sino que debe tener una receta médica para un paciente determinado.

La profesional dijo que “es una adaptación de un medicamento. Se trata de un medicamento que no existía antes. Si bien se estaba investigando para fibrosis quística, esto es nuevo.

Se estaba investigando armar ibuprofeno nebulizable para la gente que tenía el proceso similar que produce el coronavirus, que es una gran inflamación en las vías respiratorias. Esa investigación mutó y se focalizó a tratar los síntomas que produce el Covid.

Cuando nos dimos cuenta que esto podía llegar a dar buen resultado, lo vimos bien. Hoy no hay tiempo para pensar. Lo transformamos para que dé resultado. Al ser nebulizable ponés el activo en el sitio en donde se está produciendo la inflamación”.

Asimismo aclaró que “no tenemos ningún interés económico ni banderas políticas. Usamos nuestra inteligencia para activar una solución para que algún paciente la pase mejor. Ahora estamos abocados a salir de este problema para recuperar nuestra vida normal.

Hace días que estoy abocada para comprar insumos, adaptar el laboratorio, ir más horas a la farmacia, y ahora que estoy en condiciones puedo capacitar a otros colegas. No hay intereses creado contra nadie, hay que salir delante de la mejor manera posible”.

Consultada sobre el tratamiento, explicó que “estamos adecuando un activo, formándolo en una sal para que se produzca una acción farmacológica que se necesita ahora. Nunca existió el medicamento para este problema”.

En relación a la vacuna contra el Covid-19, que recién estaría a mediados de marzo, indicó que “el problema es cuando tenés pacientes complicados, sobre todo el proceso de neumonía. Este medicamento actúa en el momento. No solamente está como medicamento, sino que negativiza el virus, tiene una doble función. Esperemos que salga la vacuna y que esto ayude a pasarla lo mejor posible”.

Más detalles

“El ibuprofenoato de sodio es un medicamento diagramado para adecuarse a solucionar los efectos adversos que desencadena el covix en pacientes sensibles al virus. La escalada de inflamación que hace que el paciente pase de un cuadro de dificultad para respirar, a neumonía bilateral leve, a neumonía bilateral grave y luego a respirador.

Si se utiliza de manera temprana, este activo, no solo atenúa el proceso de inflamación, interrumpiendo esa progresión, sino que también se ha logrado una negativización temprana.

El ibuprofeno es un activo muy versátil que conocemos desde hace muchos años. Se encuentra en distintas presentaciones desde capsulas, jarabes, ampollas, cremas, un medicamento muy noble por su acción analgésica antiinflamatoria”, contó.

“Convertir este activo en una solución (sal de ibuprofenoato de sodio) para que pueda llegar inmediatamente al tejido inflamado (mediante nebulización) fue un desafío que pudimos llevar a cabo en nuestros laboratorios.

Desde nuestra farmacia, siguiendo el protocolo de `buenas prácticas de preparación en farmacias BPPF´ con un lineamiento que desarrollaron colegas de la plataforma magistralmente, quienes me capacitaron, se logró estandarizar una fórmula que estamos compartiendo a colegas del todo el país.

Por ejemplo, en Tucumán, los médicos mediante meet asesoraron a profesionales para estandarizar dosis, todo confluye a una red de solidaridad y profesionalismo que nos enorgullece ser parte.

Desde Farmacia Talleres, acá en mi ciudad, pongo a disposición a los médicos que crean necesario indicar a sus pacientes, como todo medicamento que se prepara en farmacias contra receta médica”, expresó finalmente.

Fuente: La Verdad de Junín.