QUIROGUENSE SE DESTACA EN LA CRUZ ROJA

Jueves 24 de mayo de 2020.

El joven quiroguense Agustín Zavaleta, quien reside desde hace años en la ciudad de La Plata, donde se radicó para cursar estudios universitarios, es actualmente coordinador de voluntariado la Cruz Roja de la capital provincial, llevando adelante importantes acciones en el marco de la atención de la pandemia de Coronavirus.

Agustín Zavaleta es hijo de Néstor Zavaleta, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Facundo Quiroga e integrante de ka banda de rock “Jaqueca”, y ha desarrollado una abnegada y loable labor en apoyo sanitario y logístico a las estructuras de salud de la ciudad capital bonaerense durante este difícil proceso de la pandemia de Covid 19, aspectos que reflejó en una interesante nota con el programa “Informativo Centro”, de “FM Centro” de Carlos Casares, que reproduce también el sitio web “Casares Hoy” y compartimos con nuestros lectores.

¿Cuánto hace que estas en Cruz Roja Argentina?

Hace unos 3 años que estoy en la organización, entré como voluntario, sin conocer mucho lo que se hacía y cuando ingresé me encontré con un panorama súper amplio y enorme, donde estamos formados y formamos personas para estar en el antes, durante y después de una gran emergencia.

Desde un poco más de un año desempeño el rol de coordinador de voluntariado en La Plata y desde que está la pandemia mi rol es el de coordinador de emergencias

¿Se necesita algún tipo de estudio para ingresar a Cruz Roja?

No, no se necesita ninguna formación previa específica, se puede ser médico, ama de casa, electricista y demás. Una vez que se ingresa se brindan varios talleres básicos, de hecho quien quiera serlo tenemos una plataforma virtual y se pueden realizar cursos de manera on line para todas las áreas y después uno a través del tiempo va viendo cuál es su perfil y se profesionaliza en un área específica

¿Cuál es la situación en la ciudad de La Plata?

Por suerte estamos teniendo un nivel bajo de casos, esta ciudad tiene la particularidad que tiene hospitales de derivación provincial entonces muchos de los casos que se dan en la provincia terminan en la ciudad de La Plata. Se están llevando medida de prevención y control, esto es una responsabilidad de todas y de cuidarnos todos

¿Cómo se dio la posibilidad de ser coordinador en el hospital de campaña en el Club Estudiantes?

Es un centro de aislamiento y es un lugar que se va a destinar a personas que hayan dado diagnóstico positivo de COVID, que tenga alta hospitalaria pero que por algún motivo no pueda realizar el aislamiento en su domicilio.

Este Centro lo armó la Secretaria de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata en el predio del Club Estudiantes de La Plata y tiene capacidad para 23 personas y nuestro rol como Cruz Roja es el soporte técnico por nuestra vasta experiencia en alojamientos temporales en distintas emergencias. Además vamos a colaborar con tareas de diseño y planificación de cómo se armó, cómo debería funcionar y medidas que hay que tener en cuenta. El club puso a disposición un gimnasio y una cancha de básquet y se puedo ampliar la capacidad. En la carpa que esta armada actualmente pudimos armar un shock room y en caso de que algún paciente empeore su cuadro y esté aislado ahí, lo podamos atender en un principio médicamente para estabilizarlo y luego derivarlo.