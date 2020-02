INVENTO ARGENTINO ENFRÍA BEBIDAS EN SEGUNDOS

Un grupo de argentinos creo una máquina “mágica” que permite enfriar bebidas en segundos. Marcos Condomí Alcorta, Nicolas Kolliker Frers y Santiago Schmidt son los responsables del proyecto, todos estudiaban Administración de Empresas en la Universidad del CEMA. Como parte de un trabajo para una materia debían idear un prototipo de producto que fuera pacible de convertirse en negocio.

Sábado, 1° de febrero de 2020.

Por experiencia propia, vieron la necesidad de enfriar los productos rápidamente y la utilidad que le podrían dar las empresas de distintos rubros. El potencial del invento hizo que los jóvenes aprobaran la materia fácilmente. Pero se despertó en ellos el deseo de dar un paso más y encontrar la manera de fabricar el prototipo.

Este desarrollo permite que, gracias a la inteligencia artificial, una lata de cerveza que entra a la máquina a una temperatura ambiente de 25°C, por ejemplo, salga en 30 segundos a 3°C. Permite elegir la temperatura final deseada y también puede detectar, mediante un lector de código de barra, la marca de la bebida. Así, puede ser programada para enfriar solo determinados productos, lo que la convierte en una oportunidad para las empresas que adquieran la tecnología, según informó La Nación.

La inversión inicial para el protipo fue de US$ 20.000

Ahora buscan convencer a las empresas de que pueden tener todo su stock caliente y enfriarlo en 30 segundos mientras el cliente paga. Esto redundaría, según sus cálculos, en un gran ahorro energético, porque la máquina -que se conecta a un tomacorriente de 220V con un cable convencional- consume en un día un 60% menos que una heladera, enfriando la misma cantidad de bebida. La máquina se puede conseguir en diferentes variantes dependiendo del uso. Chill it POS es para puntos de venta, la versión más pequeña y pensada para el hogar, se llama Chill it Home y Chill it to Go es la opción para vehículos o foodtrucks.