Internet: CONSEJOS PARA NO COLAPSAR LA RED

Desde el Enacom se brindaron recomendaciones ante el fuerte aumento de consumo de banda ancha durante el aislamiento.

Domingo, 22 de marzo de 2020

El aislamiento obligatorio que rige desde el viernes por el coronavirus hizo que se disparara el uso de internet en todo el país. Por eso, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y empresas proveedoras del servicio pidieron un consumo responsable.

Algunos de los datos representativos: según Telecom, el uso de Whatsapp creció más de 120 por ciento, con picos que superaron el 180 por ciento. Las videollamadas crecieron más del 230 por ciento (a raíz del home office, principalmente). El uso de plataformas de gaming y de streaming también tuvieron un incremento signitifactivo.

Para concienciar en el uso responsable de las redes, el ENACOM detalla que “Internet es un servicio esencial que nos permitirá trabajar, estudiar y mantenernos conectados e informados mientras estamos en casa. Seguí estos consejos para un uso responsable de las redes”:

* En horario laboral, priorizá las herramientas de teletrabajo y los portales educativos.

* Reservá los videos en streaming, videojuegos y descargas para los momentos de menos tráfico.

* Evitá el envío de archivos pesados para que no se sature la red. Comprimilos o enviá links.

* Evitá descargas innecesarias y el envío de correos masivos.

* Desconectá los dispositivos que no estés usando.

* Coordiná los tiempos de uso de internet con los miembros de tu hogar.

* Priorizá el acceso a internet para el trabajo y la educación virtual.

* Optimizá tu uso de internet usando aplicaciones educativas, de acceso a información, de interés público y herramientas de teletrabajo.

Además, el ente nacional recomendó “usar líneas fijas para llamadas de voz; utilizar SMS en vez de Whatsapp para mensajes instantáneos; evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas y de ser necesario minimizar la calidad de transmisión; evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad, ser precisos en los mensajes para evitar idas y vueltas innecesarias; utilizar racionalmente plataformas en línea que implican gran consumo en la red; no viralizar cadenas o informaciones no verificadas; y solo seguir las recomendaciones brindadas por los organismos oficiales de los gobiernos nacional, provinciales o municipales”.

Por su parte, Telecom aconsejó:

* Optimizar el uso de internet para las prioridades de conexión: correo, home office, conferencias en línea, aplicaciones laborales, escolares y de acceso a la información.

* Descargar solo aquellos archivos o contenidos que vayan a necesitar para su trabajo en casa y para el entretenimiento de los más chicos.

* Evitar actualizaciones de Gaming y sistemas operativos. Y en caso de requerirlo, hacerlo en horarios de menor tráfico (de madrugada).

* Organizar la descarga de contenidos de ocio y entretenimiento como videojuegos o películas para las horas de menor tráfico de datos (nuevamente, de madrugada).

* Evitar enviar archivos de mucho peso (comprimirlos en el caso de hacerlo) y priorizar la utilización las herramientas de almacenamiento compartido con links de uso común o aplicaciones que permitan el trabajo colaborativo on line.