Intendentes proponen un sistema alternativo al de fases

Domingo 20 de septiembre de 2020.

El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández (Juntos por el Cambio-UCR), anunció que junto a otros alcaldes de la provincia trabajan en una propuesta “superadora” al sistema de fases de aislamiento, que presentarán al gobernador Axel Kicillof para su implementación en la provincia.

Luego de la polémica generada por la decisión del intendente de Tandil, Miguel Lunghi, de desconocer el sistema de fases e implementar uno propio, Fernández y otros intendentes cuestionaron el sistema de fases, pero trabajan para proponerle una alternativa a Kicillof. Se trata de un “manual”, que contendrá alternativas a la actual administración del aislamiento en la provincia.

“Estamos haciendo un trabajo con otros intendentes y con especialistas para acercar posiciones, para colaborar y no competir con la Provincia, es decir una discusión que no sea política, acá no es momento de hablar de grieta tenemos que dejar esas cosas de lado”, señaló el jefe comunal en declaraciones a Radio Omega de Trenque Lauquen.

Sobre las críticas al actual sistema, el alcalde señaló: “Bajar de Fase 4 a Fase 3 tiene muchas consecuencias sobre sectores que se pusieron en marcha nuevamente”. Consultado sobre cómo mejorar el sistema, indicó que “hay datos que deben contemplarse como circulación viral, camas ocupadas, geriátricos, brotes encapsulados o abiertos, y otros elementos”.

“Hay que trabajar junto a la provincia y no quedarnos en la queja y si queremos que a nuestros pueblos les vaya bien tenemos que trabajar en conjunto. Estamos hablando con otros intendentes y con especialistas aún no lo hablamos con el Gobernador. La idea sería avanzar hacia un manual del Covid para los municipios porque hay mucha información dando vuelta y hay que ordenarla. Nuestra predisposición es ayudar”, cerró.