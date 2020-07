INSTAN A MANTENER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CUIDADO

“Es fundamental asumir el compromiso entre todos; ya que es la única manera de que cuando el virus llegue, porque lamentablemente va a llegar, el impacto sea lo menor posible”, destacó el Intendente Mariano Barroso.

Lunes 6 de julio de 2020.

Como estaba previsto, en la noche de hoy, el Comité de Crisis en Salud ofreció una importante conferencia de prensa, encabezada por el Intendente Municipal, Mariano Barroso, acompañado por la Secretaria de Salud, Lucía Pirotta; la presidente del H. Concejo Deliberante, María José Gentile y el Director del Hospital Julio de Vedia, Dr. José María Mignes, con el objetivo de afianzar los conceptos relativos a la prevención del Covid-19 que la población debe seguir manteniendo, pese a haberse accedido a la Fase 5 y en virtud del pico de casos que se registra en AMBA y CABA, que también ha repercutido en distritos de nuestra zona.

“Afortunadamente hoy no contamos con casos confirmados, y si bien hay casos sospechosos todos los días, nos encontramos en el pico de la pandemia”, señaló inicialmente el Intendente Mariano Barroso ante los medios de prensa, luego de compartir una reunión con el Comité de Crisis en Salud, en la que se analizó la actualidad del distrito luego de más de 100 días de cuarentena.

“Creemos que no se debe tomar a 9 de Julio como una burbuja, y más aún con la situación que se viene dando en todos los distritos ubicados a la vera de la Ruta 5, por lo que entendemos que en Nueve de Julio, donde aún no se han registrado casos en estas últimas semanas; tenemos que seguir reforzando los controles y manteniendo la conciencia ciudadana”, enfatizó, instando a la comunidad a no bajar los brazos.

En este sentido, el jefe comunal señaló que el domingo “fue una jornada agradable, que invitaba a salir, pero debemos recordar que nos encontramos en una fase 5 de distanciamiento social, y que por ende no se puede hacer uso de los espacios públicos, que debemos seguir usando el tapaboca, higienizándonos las manos y manteniendo la distancia de un metro y medio como mínimo entre las personas”.

“Es fundamental asumir el compromiso de todos, como lo han hecho el sector comercial y la industria, con las medidas adoptadas y el registro de clientes; ya que es la única manera de que cuando el virus llegue, porque lamentablemente va a llegar, el impacto sea lo menor posible”, agregó.

Por otra parte, Barroso también instó a las familias que poseen familiares en zonas conflictivas a que “no los inviten a visitarlos en nuestra ciudad”; a la vez que invitó a los vecinos a informar de aquellos casos de estas características, comunicándose con la oficina de Información Ciudana o el número de emergencias policiales 911.

“Estas medidas tienen que ir más allá de lo que pueda surgir mañana o en cualquier momento, ya que es indispensable seguir trabajando en la prevención y el cuidado de todos”, subrayó especialmente, recordando además la necesidad de “informarse a través de los medios oficiales del municipio o por los medios locales que todos conocemos”.

TRABAJADORES ESENCIALES

Posteriormente, la Secretaria de Salud, Dra. Lucía Pirotta y la presidente del Consejo Deliberante, María José Gentile, se refirieron a la situación puntual de los trabajadores esenciales respecto de su traslado a las zonas conflictivas y los controles que se le efectúan a los mismos al ingreso a la ciudad, instancia que se detallará con más amplitud oportunamente, y remarcaron que ante cualquier duda al respecto es importante que se consulte telefónicamente a los números de Información Ciudadana 610095 y 6100996.

DESCARTAN CASO POSITIVO

Finalmente, ante la consulta de los medios de prensa, Barroso remarcó que pese a las versiones que circularon en redes sociales, “por el momento no hay casos confirmados, siendo los mismos solamente sospechosos, como los que se vienen registrando diariamente”.