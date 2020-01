Insólito! ¿SALE ASADITO EN EL BAÚL DEL AUTO?

Ocurrió en la localidad cordobesa de La Falda. Afortunadamente, los Bomberos apagaron las llamas a tiempo.

Viernes, 24 de enero de 2020.

Un insólito hecho tuvo lugar en la localidad de La Falda, en Córdoba, donde un hombre quiso hacer un asado en su baúl y se le terminó incendiando el auto.

Los Bomberos trabajaron para apagar las llamas y afortunadamente lograron hacerlo antes de que el vehículo, un Volkswagen Gol Trend, explotara.

Aún no se confirmó si el dueño había arrancado el fuego en la parte trasera del rodado o si, tras haber consumido el asado, quiso llevarse las brasas que sobraron.

Las autoridades agradecen que el episodio no terminó en tragedia. Según informaron medios locales, las llamas comenzaron a quemar el tapizado, la rueda de auxilio y el plástico de la parte trasera del auto.

Los efectivos temían que explote, ya que el Gol contaba con un tubo de GNC. “Por suerte no explotó. La bolsa de carbón estaba ardiendo”, expresó el jefe del cuartel, Gabriel Molina, a eldoce.tv. “Por suerte no abrieron el baúl y todo quedó contenido adentro. Eso ayudó a que no se prenda aún más y lo puedan extinguir”, añadió.