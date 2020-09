IFE: últimos días para actualizar los datos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) agregó nuevas cláusulas para los beneficiarios del bono de $10.000. Es importante para garantizar la correcta acreditación del IFE.

Miércoles, 2 de septiembre de 2020.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó la incorporación de los nuevos requisitos para cobrar la tercera tanda del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Los datos se pueden actualizar en el aplicativo exclusivo en la página oficial del ente previsional para para garantizar la correcta acreditación del bono de $10.000.

Cómo actualizar los datos:

-Ingresar al aplicativo exclusivo del IFE en el portal oficial de Anses.

-Completar el formulario: indicar el Número de CUIL y la Clave de Seguridad Social, luego hacer click en “Ingresar”.

-Comprobar si los datos personales son correctos.

Cuáles son los requisitos:

-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con residencia legal en el país no inferior a dos años.

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Ni la persona que solicita el IFE ni ningún miembro de su grupo familiar deben percibir ingreso alguno proveniente de:

a. Trabajo en relación de dependencia, público o privado.

b. Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

c. Prestación por Desempleo.

d. Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e. Planes sociales, salario social complementario, programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Cuáles son los nuevos requisitos de Anses:

-Los presos no podrán cobrar el IFE: “Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2°”.

–Nueva forma de contemplar al grupo familiar: “Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Anses sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente”.

-Evaluación patrimonial: “La Anses, requerirá a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud”.