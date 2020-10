Ibuprofeno sódico: Se fabrica pero no se usa

“Como médico estoy convencido de que hay que usarlo”, dijo el intendente de Trenque Lauquen, donde el mismo se produce desde hace meses – Aún lo debe aprobar la ANMAT.

Lunes 26 de octubre de 2020.

Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires hasta el momento han sido reticentes a la utilización del uso compasivo del Ibuprofeno. “Están esperando -señaló Fernández- y hasta que no apruebe el protocolo la ANMAT, no se instrumentará. Tampoco los médicos están seguros, si no lo confirma la autoridad sanitaria no van a utilizarlo, porque los juicios de mala praxis ante casos de fallecimientos podrían ir para ellos”.

Fernández aseguró que “como médico estoy convencido de que hay que usarlo, pues hay datos numéricos, y muy visuales, de las mejorías cuando se aplica. Tanto el ibuprofeno como el plasma son de uso compasivo. Con una Resolución de Provincia con protocolo de utilización para usos específicos nos alcanza”.