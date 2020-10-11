Hay ALERTA METEOROLÓGICO por vientos
ALERTA METEOROLÓGICO N°1 PARA OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR VIENTOS MUY FUERTES CON RÁFAGAS.
SITUACIÓN: SE ESPERA QUE HOY SÁBADO 10 PREVALEZCAN VIENTOS DEL SECTOR NORTE CON VELOCIDADES ENTRE 40 Y 50 KM/H, CON RÁFAGAS. A PARTIR DE LA TARDE CAMBIARÁN AL SECTOR SUR Y SE INTENSIFICARÁN, PREVIÉNDOSE VELOCIDADES ENTRE 50 Y 65 KM/H, CON RÁFAGAS QUE PODRÍAN SUPERAR LOS 80 KM/H. LOS MISMOS COMENZARÁN A DISMINUIR DURANTE LA MADRUGADA DEL DOMINGO 11. LOS PRONÓSTICOS DE INTENSIDAD DEL VIENTO SOBRE EL ÁREA MARÍTIMA ADYACENTE A LAS COSTAS DEL SUDOESTE BUENOS AIRES SERÁN EMITIDOS EN LOS BOLETINES MARÍTIMOS DE RUTINA.
FUENTE SMN.-