Habilitan asueto en bancos ante las Fiestas

La medida correrá para los días 24 y 31 de diciembre. Será optativa y la definirá cada entidad.

Viernes 18 de diciembre de 2020.

El Banco Central (BCRA) otorgó asueto bancario para todas las entidades del país el 24 y el 31 de diciembre, aunque cada empresa podrá definir si lo aplica o no.

En una reunión de directorio celebrada este jueves, el BCRA habilitó a las entidades a no abrir sus puertas los días de fiesta, y aclaró que esto no afectará a las actividades que se llevan a cabo a través de los canales electrónicos, banca móvil y cajeros automáticos, por lo que la operatoria sería igual a la de cualquier día feriado.

“Con motivo de celebrarse las fiestas de fin de año, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”, informó el Central a través de la comunicación “P 50983”.

Por otro lado, el Central informó que instrumentó todas las medidas pertinentes para garantizar la distribución de billetes entre las entidades financieras para que éstas puedan recargar los cajeros automáticos con efectivo suficiente y atender la demanda durante estos días.