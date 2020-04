GRADUARSE EN ÉPOCA DE CORONAVIRUS

En pleno aislamiento obligatorio, Camila Rodríguez hizo su defensa on line de la tesis de Licenciatura en Astronomía. “Fue una experiencia rara porque no estuvo el ritual de una recibida; físicamente no estuvieron ni mi familia, ni mis amigos. No me tiraron cosas ni hubo recorrida por el centro de La Plata”, contó la joven.

Jueves, 2 de abril de 2020.

Una estudiante de Astronomía se convirtió en la primera graduada virtual de la Universidad Nacional de La Plata, al defender de manera online su tesis y obtener un 10 de calificación, lo que le permitió recibirse de licenciada en Astronomía. La evaluación se realizó a través de plataforma Zoom, que permite establecer de videoconferencias y reuniones por internet.

Se trata de María Camila Rodríguez, quien defendió su tesis de grado con las estrategias de evaluación virtual que puso en marcha su Facultad ante el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

La estudiante tenía todo organizado para recibirse el viernes 20 de marzo, justo el día que el Gobierno dispuso el inicio del aislamiento obligatorio en todo el país, explicó un comunicado de la Universidad platense.

“Fueron días de gran incertidumbre, sin embargo la respuesta por parte de la Facultad y del Jurado para que la defensa del trabajo final pudiera realizarse de forma virtual fue inmediata, y en apenas tres días, se organizó todo”, explicó la graduada.

“Fue una experiencia rara porque no estuvo el ritual de una recibida; físicamente no estuvieron ni mi familia, ni mis amigos. No me tiraron cosas ni hubo recorrida por el centro de La Plata. Igualmente pude disfrutar porque el acompañamiento fue virtual”, detalló la joven.

La tesis de Licenciatura en Astronomía se titula “Estrellas híbridas con transiciones de fase secuenciales y sus efectos en las frecuencias de oscilación”, y fue realizada bajo la dirección de Ignacio Ranea Sandoval y la codirección de Mauro Mariani. El Jurado estuvo integrado por el Dr. Ignacio Ranea Sandoval; el Dr. Alejandro Córsico y el Dr. Marcelo Miller Bertolami.

En pocos días, 11 alumnos de doctorado de esa misma facultad harán su defensa de tesis por videoconferencia, informó la UNLP.

Fuente: InfoGEI