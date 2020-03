CUARENTENA CON PALABRA AUTORIZADA

Juan C. Pirez, Coordinador de las divisiones inferiores de Sarmiento de Junín, dialogó con el suplemento “La Deportiva” del Diario “La Verdad” de Junín sobre el parate que sufrió el fútbol debido al coronavirus, el manejo de las diferentes categorías, contó cuál es el panorama de la Reserva y también se refirió la futura proyección de jugadores al plantel profesional.

Lunes 23 de marzo de 2020.

– ¿Cómo estás atravesando este momento que vivimos?

– Como espero que lo estemos viviendo en general, en casa, aguardando que pase de la mejor manera. Tenemos la solución en nuestras manos y espero que la hagamos efectiva, así esto es lo más leve que se pueda. Algún costo vamos a tener pero lo que tenemos que tratar es que no se haga más grande que lo que debe ser.

– ¿Se ha tomado conciencia?

– La verdad que no he salido desde que nos licenció el club y llegué a mi casa de 9 de Julio. Estoy solucionando cosas por teléfono pero sin salir, porque me parece que si tenemos la solución, es demasiado tonto arriesgar por una salida. Hemos tomado todos los recaudos y si cada uno hacemos eso nos va a ir mucho mejor.

– ¿Qué medida implementaron con los juveniles?

– Fundamentalmente desde la parte médica del club se tomó la decisión de suspender los entrenamientos y la actividad. Si bien nos quedaba pendiente resolver lo de Primera, Reserva y la Primera de fútbol femenino de AFA, se terminaron parando. Con respecto a los jugadores los hemos mandado a sus casas, obviamente los chicos de Junín a las suyas y los que son de otro lado los hicimos viajar. A alguno que no podía lo ayudamos desde el club con la parte económica y rápidamente desocupamos los lugares de los jugadores pensionados. Los profes de cada categoría se encargaron de dar una planilla de mantenimiento para que cada chico para que si quiere y tenga espacio disponible pueda hacer la actividad. Porque esta cuarentena nos obliga a estar más encerrados y a los chicos les prohíbe salir correr, ir a un parque, hay que tomar más precauciones.

– ¿En el plano futbolístico como encaran el año más allá de este tema?

– Nosotros prácticamente a fin del año pasado habíamos dejado conformado los planteles, salvo alguna excepción, para este año 2020. Habíamos tomado las precauciones de ir mirando, tratando de reforzar los equipos, en posiciones que hacían falta y creo que estábamos bien. Hicimos partidos amistosos con Newell’s y Rosario Central.

Tenemos un gran inconveniente que es la posibilidad de hacer partidos amistosos. Para eso Rosario nos queda cerca y siempre tenemos mucho contacto con los dos clubes grandes rosarinos y por eso pudimos hacer esos partidos.

Estábamos bien para el inicio del torneo, la primera fecha nos tocó con Temperley con las categorías chiquitas de local. En AFA es bastante dura la competencia, tenemos que estar bien preparados. Por eso cada categoría tiene entre 29 y 32 jugadores, lo que hace que tengamos un grupo que durante la semana se tenga que esmerar bastante y disputan un puesto entre compañeros, que es el objetivo, porque ahí es donde crecen. Yo digo que en el día a día, cuando vos tenés quien te pelee el puesto, vas a estar creciendo desde lo deportivo y todo eso va en beneficio del equipo y cada jugador.

– ¿En qué plazo puede haber más cantidad de jugadores en el plantel profesional?

– Yo creo que hoy ya hay mucha cantidad, comparado a lo que había. Estamos en número de 13 jugadores de divisiones inferiores que han llegado a Primera. Y me parece que a mitad de año ya debería ser el momento de que varios pasen a tener un papel más importante dentro del plantel. Cuando hablamos del plantel de Primera hablamos de 29 o 30 jugadores. Nosotros hemos tenido a Braian Salvareschi, Juan Antonini, Facundo Castet, Martín García, Fermín Antonini, Benjamín Borasi, estuvo Julián Brea cuando se lo necesitó y hay chicos que vienen muy bien atrás y habrá que darle la oportunidad. Porque el chico entra en una meseta donde no juega en Primera y a veces tampoco juega en Reserva, aunque algunos bajan. Vamos a estar en un momento de poner algunos chicos ya en campo, porque ahora hay varios que están entrenando. Hay dos arqueros que son el segundo y tercero del plantel, Lautaro Amade y Martín Moyano.

Esperemos que a corto tiempo podamos verlo pero son decisiones de los técnicos, y el técnico (Iván Delfino) quiere armar el mejor equipo y seguramente lo que decide hoy está bien. Yo creo que a lo mejor a mitad de año hay más chicos en condiciones, veo la Reserva y observo jugadores que son muy interesantes, y a mí me gustan mucho, pero en definitiva al que le tiene que gustar es al técnico de Primera.

– Este trabajo lleva muchos años

– Seguro. Sería bueno para el club porque son jugadores propios y los podemos mostrar, vender alguno. Y también bajar el presupuesto del fútbol profesional, como está la situación del país no vendría mal.

¿Ahora aprovechás para mirar cosas de fútbol?

– Miro cosas que tengo guardadas, que el día a día no te permite ver. Ahora tengo que empezar a encontrar casete de videos de cuando trabajaba en Rivadavia de Lincoln (risas). Mucho DVD también por ver. El tiempo no viene mal, porque yo no paro nunca con mi actividad.