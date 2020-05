FUE DETECTADO UN CASO POSITIVO DE COVID-19 EN NUESTRA CIUDAD

Se trata de un niño de 5 años que se contagió luego de que su familia viajara a la zona de AMBA – Se encuentra en su domicilio, con seguimiento estricto, al igual que el resto del grupo familiar– Se evaluará desde el Comité de Crisis la posibilidad de aplicar restricciones similares a la de las fases anteriores de la cuarentena.

Domingo 23 de mayo de 2020.

Esta tarde, a las 19,30 hs., en el Salón de las Américas del Palacio Municipal, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, acompañado por el Comité de Crisis en Salud, ofreció una conferencia de prensa para anunciar la detección de un caso positivo de Coronavirus en el distrito, tratándose de un niño de 5 años de edad, que contrajo el virus luego de que su familia viajara al área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el inicio del diálogo con los periodistas, el jefe comunal nuevejuliense, señaló que “lamentablemente la buena noticia que teníamos un día atrás, sin casos positivos en la ciudad, duró muy poco; ya que lamentablemente tenemos un nuevo caso positivo de Coronavirus, el que fue atendido en el Hospital Julio de Vedia”.

“Se trata de un pequeño de 5 años de edad, que presentó fiebre, se le hizo el hisopado y lamentablemente el resultado fue positivo”, completó Barroso, instando a la comunidad a tomar conciencia de que continuamos en cuarentena; a la vez que anticipó que junto al Comité de Crisis se habrán de evaluar las medidas a seguir de aquí en más tanto en la ciudad cabecera como en el resto del distrito.

“Es importante señalar que se trata de un caso importado, ya que proviene de la zona del AMBA, que como todos sabemos es una región de riesgo, y si bien se venía haciendo sobre el mismo un seguimiento desde control ciudadano, se efectúa la aplicación del protocolo, tanto desde Desarrollo Social de la Municipalidad como desde el Hospital Julio de Vedia”, detalló asimismo el mandatario municipal.

Por su parte, el Dr. Claudio Rosello, director ejecutivo del Hospital local, reafirmó los conceptos del jefe comunal, señalando que se trata de un paciente pediátrico de 5 años, que consultó a la Guardia del Hospital el día viernes, y en base a los antecedentes epidemiológicos rescatados, se le tomaron los hisopados correspondientes, recibiéndose en la tarde de hoy domingo el resultado positivo.

Posteriormente, el Dr. José María Migmes, director médico del centro de salud, señaló que “antes de recibirse el resultado positivo, el niño fue llevado por sus padres nuevamente a la Guardia del Hospital, donde se le practicaron distintos estudios y evaluaciones generales para determinar su estado, por lo que al ser el mismo bueno se decidió realizar un seguimiento clínico domiciliario”.

Asimismo, señaló que por el momento es el único caso registrado como positivo en la familia, compuesta por seis personas, “habiéndose registrado fiebre elevada en un hermanito de dos años, sobre el que se están efectuando los hisopados y evaluaciones correspondientes”.

A su turno, la Dra. Marcela Lozza, infectóloga del Hospital Julio de Vedia, señaló que el pequeño “se encuentra en buen estado general, habiéndosele realizado radiografías y muestras de laboratorio que no han mostrado ninguna alteración, no obstante que se decidió realizarle el hisopado por contar con el antecedente de que su familia viajó al AMBA, continuándose con el tratamiento y seguimiento de manera domiciliaria”.

“La familia viajó hace unos 10 días a la fecha, aproximadamente, por lo que se trata de un caso que vino de una de las zonas de circulación del virus; por lo que es muy importante nuestro trabajo como comunidad para mantener el distanciamiento social y el virus no se disemine”, completó la facultativa.

Por otra parte, retomando la palabra, el Intendente Barroso, enfatizó especialmente que esta familia, al regresar de su viaje al Area Metropolitana, fue seguida y cumplió el aislamiento obligatorio en su domicilio; a la vez que indicó que, a la luz de este caso, se evaluará junto al Comité de Crisis en Salud cuáles son las medidas que se habrán de tomar respecto a las excepciones que se fueron aplicando en su momento al decreto inicial del Gobierno Nacional del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio.