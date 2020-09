Fernández anunció fondo de fortalecimiento financiero para Bs. As.

El presidente Alberto Fernández solicitó esta tarde “amistosamente” a los policías de la Bonaerense que reclaman armados un aumento salarial y mejores condiciones laborales que “depongan su actitud”. Fernandez también anunció un fondo de fortalecimiento financiero para la Provincia.

Jueves, 10 de septiembre de 2020

“Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar”, dijo Fernández, que pidió a los uniformados que “cesen cuanto antes con esta dinámica”.

El jefe de Estado se expresó en estos términos durante un acto en la Quinta Presidencial de Olivos en el que presentó, en medio del conflicto policial, un fondo de financiamiento financiero para beneficiar a la provincia de Buenos Aires.

“Los bonaerense no merecen ese tipo de protestas. Todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlos respetando las reglas de la democracia y la institucionalidad”.

“Cuando veo en la avenida Maipú, en Olivos, tanto patrulleros parados, estoy pensando cuántos patrulleros dejaron a merced de quienes delinquen a los ciudadanos”.

“Soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que ha quedado atrasado sus salarios y hay que dar una respuesta. Vamos a buscar y darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Les pido democráticamente que depongna la actituda, no es bueno verlo en esa actitud”.

“Es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta. Confiamos en que el personal de la policía de la Provincia, que nos acompañan en esta situación difícil, adviertan el esfuerzo que estamos haciendo y nos acompañen en esta epopeya de hacer un país distinto”.

“Parte de las necesidad de los bonaerenses es tener garantizada la seguridad y para eso hay que tener una buena policía. Quiero empezar a construir una buena policía. Estoy seguro que hay muchos oficiales que creen en la fuerza de la que son parte y les quiero pedir que nos ayuden a pensar cómo poner orden, luego de tantos años de desorden”.

“Este es el modo en que debemos trabajar, unidos, dialogando y resolviendo los problemas de la gente”.

Fondo de fortalecimiento financiero

“Hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires. Estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió a mediados de los 80, cuando la provincia perdió 8 puntos de coparticipación. Eso generó un problema estructural en la provincia y tenemos que hacernos cargo”.

“La Ciudad de Buenos Aires en el año 46, tenía 2.900.000 de habitantes. En el último censo tenía 100 mil habitantes menos. En la provincia de Buenos Aires, en aquel entonces, tenía 4 millones y hoy 17 millones. La provincia que creció de ese modo perdió 8 puntos de coparticipación”.

“Tuvimos que agudizar el ingenio para ver de dónde conseguir esos recursos. Advertimos que la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, cuando en su momento le traspasó la Policía Federal, recibió 2 puntos de la coparticipación federal. También advertimos que para cubrir los gastos de traspasar la Policía Federal, la verdad hacía falta pasar un punto. Había más de un punto excedente que la Ciudad no estaba utilizando para cubrir gastos de funcionamiento de la Policía Federal. Este tema lo he hablado con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires para ordenarlo. Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión”.

“Estamos aquí para resolver el problema que empezamos a resolver el viernes pasado. El gasto per cápita de la CABA es de 17 mil pesos per cápita y en la provincia es de 6.700 pesos. Si mira los cargos en seguridad cada 100 mil habitantes, la Ciudad tiene 1063 y la provincia 563. El salario incial es de 49 mil pesos en CABA y en la provincia 37.500”.

“Aspiramos a que ese punto de coparticipación que estamos cediendo podamos constituir el fondo en la provincial con el objeto de poder administrarse y derive parte de los recursos al programa de seguridad, que anunciamos el viernes pasado, ya no solo al Conurbano sino a toda la provincia y recomponer el salario de los funcionarios policiales”.

El presidente estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Serrgio Massa, el diputado Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El presidente estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Serrgio Massa, el diputado Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

También estuvieron presentes numerosos intendentes e intendentas de la provincia. [Todo Provincial]