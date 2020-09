Fase 3: Incertidumbre y preocupación del comercio

A partir del anuncio del retroceso de nuestro distrito a la Fase 3 del aislamiento obligatorio, anunciada por el Intendente Mariano Barroso en la tarde del pasado viernes, sensaciones de incertidumbre y preocupación se dan entre los comerciantes locales, que han tenido que volver a cerrar sus puertas nuevamente, en un contexto de una economía, que como resultante de la pandemia, nunca logró reactivarse.

Domingo 6 de setiembre de 2020.

Tras el anuncio de las autoridades municipales, desde ayer sábado, comercios de numerosos rubros de la ciudad debieron cerrar sus puertas obligatoriamente, al retroceder el distrito a la Fase 3 del aislamiento, pudiendo funcionar solamente los considerados “esenciales”, ligados solamente a la provisión de alimentos y medicamentos, los del rubro gastronómico (solo con la modalidad de delivery), y los que se relacionan con la venta de artículos de ferretería o materiales para la construcción.

Esta situación vuelve a angustiar a los mismos, ya que los efectos de la pandemia a lo largo de todos estos meses han sido devastadores, sin poder recuperar sus niveles de venta; superando otra etapa similar de puertas cerradas, y con una profunda incertidumbre sobre cuánto podrá prolongarse este nuevo impasse en sus actividades.

En este marco, en las últimas horas, distintas agrupaciones no formales de comerciantes, que comparten sus inquietudes a través de un grupo de whatsapp, expresaron su adhesión a la medida sanitaria, aunque fijando algunos reparos respecto a tener que cerrar sus puertas, al considerar que el movimiento de vecinos que genera la actividad comercial -con el cumplimiento además de los diferentes protocolos-, no genera alteraciones en las cuestiones sanitarias; debiéndose a su entender extremar las medidas de control y cuidado respecto de las reuniones sociales; así como la concientización de los vecinos sobre la necesidad de aislarse y no compartir encuentros ocasionales con vecinos y amigos.

Desde la misma cadena conformada en la mencionada red social, se mencionó también la posibilidad de elevar un petitorio a las autoridades municipales para que pueda ser revisado este aspecto de las restricciones a los comercios, pero por el momento nada se ha oficializado, seguramente atentos a novedades que puedan producirse al respecto en el día de mañana lunes, jornada para la que se esperan nuevos anuncios.