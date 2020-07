Ex intendente pide “un palito” por vacaciones no gozadas

El insólito hecho es protagonizado por Carlos Arroyo, quien fuera alcalde de la ciudad de Mar del Plata en el período 2015-2019.

Viernes 24 de julio de 2020.

El ex intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, otra vez se encuentra en el centro de la polémica luego de reclamar una millonaria suma en concepto de vacaciones no pagas mientras fue jefe comunal. Además, su pareja y funcionaria municipal Susana Rivero también realizó el mismo pedido.

De esta manera, Arroyo se convirtió en el primer ex intendente del partido General Pueyrredón que realiza un reclamo para poder cobrar vacaciones no gozadas. El pedido, según dio a conocer La Capital de Mar del Plata, incluye a los últimos dos años de gestión por lo que pretende que se le abonen unos 70 días aproximadamente. Lo solicitado le costaría más de un millón de pesos a todos los marplatenses y si se suman a varios de sus ex funcionarios, el monto es mucho mayor.

Como si fuera poco, un grupo de los funcionarios que lo acompañaron en su gestión también hicieron lo mismo. Quien más resalta es Susana Rivero, ex subsecretaria de Educación y pareja de Arroyo. Con lo cual, es clara la decisión de ir a fondo para obtener lo que en primera instancia no es ilegal, pero que en tiempos de crisis económica y pandemia de coronavirus resulta sumamente cuestionable.