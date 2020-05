EVALUAR SÍ, CALIFICAR NO

El ministro Nicolás Trotta se mostró en favor de que los boletines no contengan notas en el primer test del año. En la Provincia no hay aún una definición y se analizan día a día los pasos a seguir.

Viernes 1 de mayo de 2020.

Cinco semanas llevan las escuelas cerradas y se acerca el momento en el que maestros y profesores debieran cerrar las notas del primer trimestre de 2020. Pero las circunstancias excepcionales en las que se están dictando los cursos, a distancia y con diferentes modalidades de acuerdo a los recursos de cada alumno hacen prácticamente imposible plasmar una nota certera y objetiva.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, además de confirmar que la etapa de aislamiento continuará por un tiempo más para los alumnos, dijo que “es el momento de evaluar, pero no de calificar. Tiene que ser una evaluación conceptual, estamos en un momento excepcional”.

En una entrevista radial, el funcionario marcó que las clases van a volver “cuando no haya riesgo de los niños, niñas y adolescentes, ni de las familias. No sólo nos preocupa el trabajo dentro del aula sino también el traslado hasta la escuela. Estamos intentando poner en valor la experiencia de muchos países que vienen transitando la pandemia a nosotros”.

Trotta también dijo que el regreso de las clases por regiones, permitiendo que retornen en aquellos lugares donde no circula el COVID-19 “es una alternativa, pero no a corto plazo”, e insistió que la prioridad en las decisiones está del lado epidemiológico y no educativo.

En cuanto al modo de evaluación, la provincia de Córdoba anunció ayer que eliminó las calificaciones de los alumnos en esta etapa de cuarentena; y en el mismo sentido habría un anuncio la semana próxima en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, en la Provincia no descartan nada, pero por el momento sigue en etapa de evaluación cómo sigue el proceso pedagógico.

“Todos los días se evalúan los pasos a seguir y de qué manera se da la continuidad pedagógica”, aseguran en la cartera que conduce Agustina Vila. De todos modos, la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracci se expresó hace unos días en el mismo sentido que el ministro Trotta acerca de la dificultad de calificar a los alumnos en este contexto.