Evalúan sanciones contra policías manifestantes

Sábado 12 de septiembre de 2020.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, adelantó que habrá sanciones contra los agentes de la Policía Bonaerense que se manifestaron durante tres días en distintos puntos de la provincia, incluso frente a la Quinta de Olivos.

“Por supuesto que vamos a sancionar, no tenga ninguna duda. Cómo no vamos a sancionar a aquellos que han incumplido con su función”, confirmó Berni. Aunque también señaló que “no vamos a hacerlo a lo tonto y a lo rápido porque nuevamente empiezan las presiones”.

El gobernador Axel Kicillof había evitado hablar de sanciones a los policías que se manifestaron, y mencionó que de eso se iba a encargar la Justicia. El gobernador esquivó las precisiones en un intento por pacificar la situación durante el anuncio del nuevo Plan de Seguridad para la Provincia, que conllevó, entre otras cosas, a un aumento en los sueldos básicos de los agentes de la Bonaerense a $44.000.

Cabe destacar que, por más justo que sea un reclamo de cualquier fuerza policial, es ilegal realizar una protesta con armas y con la utilización de patrulleros y demás herramientas estatales destinadas a combatir el delito. Las manifestaciones podrían encuadrar dentro del delito de “sedición”. Eso es lo que investigará el Ministerio de Seguridad.

Luego del anuncio de Kicillof, como así también del anuncio de Alberto Fernández, que transfirió el equivalente en un punto de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia, las protestas se disiparon.

Un pequeño sector de policías quedó en Puente 12 con el pedido de una garantía de que no tendrían sanciones. Entre ellos Luis Tonil, Presidente de la Defensoría Policial Bonaerense, quién había dicho en “Todo no se puede”, al aire de LA CIELO 103.5 FM “Queremos un compromiso escrito de que no va a haber sanciones, ni se va a trasladar, ni a apretar laboralmente a los compañeros que iniciaron una protesta que es justa, como es el aumento de sueldo”.

Finalmente, y según las palabras de Berni, ese pedido no será cumplido por la administración provincial, y habrá sanciones efectivas para los policías. A pesar de sus dichos, el Ministro aún no dio detalles sobre cómo y a quiénes se le aplicarían dichas penas.