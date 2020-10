“Estamos atravesando una situación crítica, depende de todos poder controlarla”

Se aguardan definiciones sobre fase desde Provincia. El Intendente interino, Paolo Barbieri instó a actuar solidariamente con el personal de salud y los pacientes de riesgo.

Lunes, 26 de octubre de 2020.

Este mediodía, luego de la conferencia de prensa que ofreciera el comité de crisis en salud de 9 de Julio, autoridades municipales brindaron un informe acerca de la situación epidemiológica del distrito en relación a la pandemia de Covid-19 y su desarrollo en la comunidad.

En primera instancia, el Intendente interino, Paolo Barbieri expresó que el Intendente Municipal Mariano Barroso se encuentra bien de salud junto a su familia y anticipó que seguramente estará en funciones en un par de días más.

“Estamos atravesando una situación crítica y depende de todos poder controlarla”, señaló Barbieri; en tanto que por otra parte, llamó a la responsabilidad de todos los vecinos, colaborando no sólo en el control de la pandemia sino también actuando con solidaridad con el personal de salud y los pacientes de riesgo.

“Se ha logrado también un trabajo mucho más responsable del sector gastronómico tras la reunión que mantuvimos en días anteriores” subrayó de manera especial el Intendente interino, en torno de las acciones que se vienen desarrollando para el control de la pandemia.

Finalmente, en lo que hace a la posibilidad de instrumentar testeos masivos, Paolo Barbieri señaló que esto se ha dado solamente en casos excepcionales en nuestro país y que por el momento no es posible instrumentando en nuestra ciudad, situación que lamentó, entendiendo que de poder aplicarse esta medida se estaría llegando antes a una solución y no corriendo detrás del problema.

SE AGUARDAN DEFINICIONES DE PROVINCIA SOBRE LA FASE

A su turno el secretario de Gobierno, Jorge Della Rocca, adelantó que por el momento “no hay definiciones sobre el cambio de fases por parte de la Provincia, aguardándose que esto se de en la jornada semana de mañana martes o el miércoles”.

En lo que hace a los cuidados básicos respecto de la pandemia, el funcionario insistió en la necesidad de mantener el distanciamiento social, utilizar el tapabocas y realizar el frecuente lavado de manos; así como no compartir el mate o reuniones sociales.

También instó a la comunidad a cumplir con los protocolos y no naturalizar las situaciones.

Por último, ante la consulta periodística, señaló que a lo largo del pasado fin de semana “se registraron más de 40 llamados a la Estación de Policía Comunal por la presencia de personas en reuniones de no más de 10 participantes o bien música a excesivo volumen.

Al respecto señaló que la policía actuó rápidamente y se disuadió a los participantes; a la vez que también recomendó a los vecinos que observen este tipo de situaciones, llamar de inmediato al número de información ciudadana 610095, o bien al número de emergencias 911; que trabajan en forma conjunta con el centro de monitoreo y la subsecretaría de Seguridad y Tránsito dependiente de la Secretaría de Gobierno